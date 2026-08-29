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Βέροια: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

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Βέροια: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
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Η φωτιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξεκίνησε από φορτηγό όχημα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα κι ένα ελικόπτερο.

(upd 21:03) Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 6:45 το απόγευμα, σε χαμηλή βλάστηση στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στο 276ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξεκίνησε από φορτηγό όχημα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα κι ένα ελικόπτερο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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