Η Ρωσία χάνει 6.000 περισσότερους στρατιώτες τον μήνα απ’ όσους στρατολογεί

Η Ρωσία χάνει στην Ουκρανία περίπου 6.000 περισσότερους στρατιώτες κάθε μήνα από όσους καταφέρνει να στρατολογήσει, σύμφωνα με εκτιμήσεις δυτικών αξιωματούχων που επικαλείται ο Guardian.

Η Ρωσία χάνει στην Ουκρανία περίπου 6.000 περισσότερους στρατιώτες κάθε μήνα από όσους καταφέρνει να στρατολογήσει, σύμφωνα με εκτιμήσεις δυτικών αξιωματούχων που επικαλείται ο Guardian.

Παρότι η Μόσχα εξακολουθεί να προσελκύει νέους στρατιώτες με γρήγορους ρυθμούς –περίπου 1.000 την ημέρα– τους τελευταίους δύο μήνες οι προσλήψεις δεν επαρκούν για να αναπληρώσουν όσους σκοτώνονται ή τραυματίζονται στο πεδίο της μάχης.

«Εκτιμούμε ότι η διαφορά μεταξύ των απωλειών της Ρωσίας και του αριθμού των ανθρώπων που μπορεί να στρατολογήσει βρίσκεται αυτή τη στιγμή περίπου στις 6.000 τον μήνα», δήλωσε δυτικός αξιωματούχος.

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Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η απάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι η κλιμάκωση των επιθέσεων κατά ουκρανικών υποδομών και αμάχων, με περισσότερους από 360 πυραύλους να έχουν εκτοξευθεί από τις αρχές Ιουλίου. Η εκτίμηση είναι ότι η Μόσχα επιχειρεί να πλήξει το ηθικό των Ουκρανών καταστρέφοντας τις ενεργειακές υποδομές ενόψει του χειμώνα.

Μια νέα μαζική επιστράτευση θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη επιλογή για το Κρεμλίνο, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά. Κατά την επιστράτευση του φθινοπώρου του 2022, περίπου ένα εκατομμύριο Ρώσοι εγκατέλειψαν τη χώρα, πολλοί από αυτούς εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης, ενώ λιγότεροι από τους μισούς επέστρεψαν, σύμφωνα με δυτικές εκτιμήσεις. Αμφιβολίες υπάρχουν επίσης για το κατά πόσο ο ρωσικός στρατός διαθέτει τον εξοπλισμό και τους αξιωματικούς ώστε να απορροφήσει εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον νεοσύλλεκτους.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών στόχων, ενώ ζητά περισσότερους πυραύλους και συστήματα αεράμυνας από τους συμμάχους της.

Παράλληλα, δυτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι, παρά τις επανειλημμένες ρωσικές απειλές κατά της Βρετανίας και άλλων χωρών, ο Πούτιν θέλει να αποφύγει μια άμεση σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Θεωρούν ότι η στρατηγική του παραμένει ένας παρατεταμένος πόλεμος φθοράς, με την προσδοκία ότι η δυτική υποστήριξη προς το Κίεβο θα εξασθενήσει με τον χρόνο.

Φώτο: @associatedpress