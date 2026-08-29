Μια τεχνοκρατική ανάγνωση της τοπικής χορηγίας - από την επιχορήγηση στον πολλαπλασιαστή! Όταν το «κόστος» είναι επένδυση.

Πρόσφατα ένας φίλος επιχειρηματίας στην Λάρισα, αναρωτήθηκε τι μπορεί αυτός να κερδίσει βοηθώντας οικονομικά ένα ερασιτεχνικό σωματείο; Και η αλήθεια είναι πως σε πρώτη ανάγνωση δύσκολα μπορεί να ξεχωρίσει κανείς τα οφέλη μιας τέτοιας κίνησης. Στην ελληνική επαρχία υπάρχει ένα οικονομικό δίκτυο που δεν εμφανίζεται σε καμία περιφερειακή στατιστική, δεν καταγράφεται ως κλάδος και σπάνια αναλύεται ως επένδυση: το δίκτυο των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.

Το βλέπουμε ως κοινωνική δραστηριότητα, ως χόμπι, ως «τα παιδιά που παίζουν μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο» και οποιοδήποτε άλλο άθλημα αυτά επιθυμούν. Στην πραγματικότητα όμως, πρόκειται για μια αποκεντρωμένη υποδομή που δρομολογεί χρήμα, μετατρέπει τοπική διαφήμιση σε τοπικά εισοδήματα και παράγει έμμεσο οικονομικό αποτέλεσμα με πολλαπλασιαστή που θα ζήλευαν πολλές «κανονικές» επενδύσεις.

Το παράδοξο είναι εμφανές. Η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης σε συμμετοχή στον αθλητισμό: σύμφωνα με το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 525 (με έτος αναφοράς το 2022), το 68% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν αθλείται ποτέ, έναντι μέσου όρου 45% στην ΕΕ. Και όμως, πάνω από 6.500 ερασιτεχνικά σωματεία κρατούν ανοιχτά τα γυμναστήρια, τους αγωνιστικούς χώρους και τα τμήματα υποδομής σε δεκάδες πόλεις και κωμοπόλεις.

Είναι ένα σύστημα που συγκρατεί ό,τι έχει απομείνει από τη μαζική άθληση και αυτό το σύστημα τροφοδοτείται, κατά κύριο λόγο, από την τσέπη της τοπικής μικρομεσαίας επιχείρησης και φυσικά των οικογενειών των παιδιών που αθλούνται εντός αυτών των σωματείων.

Η αγορά: Τι ακριβώς αγοράζει ο χορηγός;

Ας απομυθοποιήσουμε τη λέξη «χορηγία». Όταν το τοπικό κρεοπωλείο, το λογιστικό γραφείο ή η βιοτεχνία βάζει το λογότυπό της στη φανέλα της τοπικής ομάδας ή στο πανό του γηπέδου, δεν κάνει φιλανθρωπία. Αγοράζει διαφημιστικό χώρο — και μάλιστα από τους πιο στοχευμένους που υπάρχουν. Τεχνοκρατικά, μιλάμε για υπερτοπική (hyper-local) διαφήμιση με τρία χαρακτηριστικά που η εθνική τηλεόραση ή το Google Ads δεν μπορούν να αναπαράγουν με το ίδιο κόστος:

Γεωγραφική ακρίβεια . Το κοινό της τοπικής ομάδας ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα με το κοινό-πελάτη της τοπικής επιχείρησης. Δεν υπάρχει «σπατάλη κάλυψης» σε αποδέκτες εκτός αγοράς.

. Το κοινό της τοπικής ομάδας ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα με το κοινό-πελάτη της τοπικής επιχείρησης. Δεν υπάρχει «σπατάλη κάλυψης» σε αποδέκτες εκτός αγοράς. Μεταφορά εμπιστοσύνης (trust transfer). Η σύνδεση με μια ομάδα που εκπροσωπεί την πόλη μεταφέρει στον χορηγό ένα κεφάλαιο συμπάθειας που η ψυχρή διαφήμιση δεν χτίζει. Η επιχείρηση δεν προβάλλεται απλώς, αλλά «ανήκει» στην κοινότητα.

Η σύνδεση με μια ομάδα που εκπροσωπεί την πόλη μεταφέρει στον χορηγό ένα κεφάλαιο συμπάθειας που η ψυχρή διαφήμιση δεν χτίζει. Η επιχείρηση δεν προβάλλεται απλώς, αλλά «ανήκει» στην κοινότητα. Επαναλαμβανόμενη έκθεση. Ένα λογότυπο στη φανέλα εκτίθεται σε κάθε αγώνα, σε κάθε φωτογραφία, σε κάθε ανάρτηση στα social media του συλλόγου, για μια ολόκληρη σεζόν — με οριακό κόστος ανά επαφή που τείνει στο μηδέν! Πως συβαίνει όμως αυτό; Αν διαιρέσει κανείς τα χρήματα των μικροχορηγίων που δίνουν οι επιχειρήσεις με τον αριθμό των επαναλαμβανόμενων προβολών σε κάθε διαθέσιμο μέσο… το κόστος ανά προβολή πραγματικά θα προσεγγίζει το μηδέν.

Με άλλα λόγια, η χορηγία των 500 ή των 2.000 ευρώ δεν είναι δωρεά που «χάνεται». Είναι δαπάνη μάρκετινγκ με μετρήσιμη διαφημιστική αξία. Και εδώ ξεκινά η οικονομική αλυσίδα.

Ο πολλαπλασιαστής: Γιατί το ευρώ του χορηγού «δουλεύει» πολλές φορές

Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας του έμμεσου οικονομικού αποτελέσματος. Το χρήμα που εισπράττει ο σύλλογος δεν «εξαϋλώνεται»… αλλά ξοδεύεται σχεδόν αποκλειστικά τοπικά: ενοίκιο γυμναστηρίου, αμοιβές διαιτητών και προπονητών, φυσικοθεραπευτής, μεταφορικά, αθλητικός εξοπλισμός από το τοπικό κατάστημα, εκτυπώσεις, Catering σε εκδηλώσεις. Κάθε αποδέκτης αυτού του χρήματος το ξαναξοδεύει, εν μέρει, στην ίδια αγορά.

Αυτό είναι το τοπικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και έχει τη λογική του «κουβά που στάζει»: κάθε ευρώ που ξοδεύεται εκτός της τοπικής αγοράς «διαρρέει» από τον κουβά… κάθε ευρώ που ξαναξοδεύεται τοπικά τον κρατά γεμάτο. Τα μεγέθη είναι εντυπωσιακά. Μελέτες της Civic Economics δείχνουν ότι μια τοπική ανεξάρτητη επιχείρηση επανακυκλοφορεί περίπου το 53% των εσόδων της στην τοπική οικονομία, έναντι μόλις περίπου το 14% μιας αλυσίδας.

Η New Economics Foundation υπολόγισε ότι 10 λίρες που ξοδεύονται σε τοπική επιχείρηση τροφίμων αξίζουν 25 λίρες για την τοπική οικονομία, έναντι 14 λιρών όταν ξοδεύονται σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Κατά μέσο όρο, το χρήμα που ξοδεύεται τοπικά επανακυκλοφορεί 2 έως 4 φορές περισσότερο απ' ό,τι το χρήμα που φεύγει σε αλυσίδες ή online κολοσσούς.

Αντίστοιχα και το ερασιτεχνικό σωματείο λειτουργεί, από αυτή τη σκοπιά, ως μηχανή διατήρησης χρήματος στην τοπική οικονομία: παίρνει διαφημιστικές δαπάνες τοπικών επιχειρήσεων και τις μετατρέπει σχεδόν στο σύνολό τους σε τοπικά εισοδήματα και τοπική ζήτηση, αντί να διαρρεύσουν σε εθνικά ή διεθνή διαφημιστικά δίκτυα.

Η κοινωνική απόδοση: Όταν το «κόστος» είναι επένδυση

Πέρα από την άμεση οικονομική κυκλοφορία, υπάρχει η ευρύτερη κοινωνική απόδοση, που η διεθνής πρακτική πλέον την ποσοτικοποιεί με τον δείκτη SROI (Social Return on Investment) δηλαδή πόσα ευρώ κοινωνικής και οικονομικής αξίας παράγονται για κάθε ευρώ που επενδύεται. Τα διεθνή δεδομένα, αν και δεν μεταφέρονται αυτούσια στην ελληνική πραγματικότητα, δίνουν την τάξη μεγέθους:

Η Sport England υπολόγισε ότι ο μαζικός αθλητισμός αποδίδει 4,38 λίρες κοινωνικής και οικονομικής αξίας για κάθε 1 λίρα που επενδύεται (οικονομικό έτος 2023/24), με συνολική κοινωνική αξία 122,9 δισ. λιρών. Μελέτη σε ιταλική ομάδα ποδοσφαίρου δεύτερης κατηγορίας (Virtus Entella) κατέγραψε δείκτη SROI 2,98 προς 1 — περίπου 3 ευρώ κοινωνικής αξίας για κάθε 1 ευρώ. Στοχευμένα κοινοτικά προγράμματα φτάνουν σε ακραίες τιμές (έως και 17,6 ευρώ ανά ευρώ σε συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης). Στη Γερμανία, εκτιμάται ότι τα ερασιτεχνικά σωματεία παράγουν τριπλάσια αξία απ' όλες μαζί τις 18 ομάδες της Bundesliga, στην Ολλανδία, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο αποτιμάται σε 5,23 δισ. ευρώ ετήσιας κοινωνικής αξίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα 31,88 εκατ. ευρώ που κατένειμε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στον ερασιτεχνικό αθλητισμό το 2024 (και τα 31,72 εκατ. το 2025), χρηματοδοτούμενα από τη φορολογία των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων, δεν είναι «επιδότηση». Είναι αρχικό κεφάλαιο (seed capital) που, περνώντας μέσα από 6.533 σωματεία, ενεργοποιεί τοπικούς πολλαπλασιαστές πολλαπλάσιας αξίας. Η λογιστική του κράτους το γράφει ως έξοδο ενώ η οικονομική ανάλυση το διαβάζει ως επένδυση με απόδοση.

Τι αλλάζει όταν οι ομάδες ταξιδεύουν εκτός πόλης;

Η άνοδος μιας τοπικής ομάδας βόλεϊ ή μπάσκετ σε εθνική κατηγορία λειτουργεί ως οικονομικό κατώφλι που αναβαθμίζει ολόκληρη την αλυσίδα:

Πολλαπλασιάζει τη διαφημιστική αξία των χορηγών, καθώς η ομάδα αποκτά πανελλαδική προβολή, ρεπορτάζ και μεγαλύτερη κάλυψη, άρα το ίδιο λογότυπο «ταξιδεύει» περισσότερο και έτσι αποκτά και μεγαλύτερη αξία.

τη των χορηγών, καθώς η ομάδα αποκτά πανελλαδική προβολή, ρεπορτάζ και μεγαλύτερη κάλυψη, άρα το ίδιο λογότυπο «ταξιδεύει» περισσότερο και έτσι αποκτά και μεγαλύτερη αξία. Εισάγει εξωτερική ζήτηση στην πόλη: φιλοξενούμενες ομάδες, διαιτητές, φίλαθλοι που μετακινούνται δημιουργούν ζήτηση για διαμονή, εστίαση και μεταφορές κάτι που είναι καθαρή εισροή χρήματος από άλλες περιοχές (sports tourism σε μικρογραφία).

στην πόλη: φιλοξενούμενες ομάδες, διαιτητές, φίλαθλοι που μετακινούνται δημιουργούν ζήτηση για διαμονή, εστίαση και μεταφορές κάτι που είναι καθαρή εισροή χρήματος από άλλες περιοχές (sports tourism σε μικρογραφία). Ταυτόχρονα, ανεβάζει τη βάση κόστους: αδειοδότηση, υποχρεωτικές προδιαγραφές γηπέδων, αυξημένα μεταφορικά για εκτός έδρας αγώνες σε όλη την επικράτεια, πιο επαγγελματικό ιατρικό και τεχνικό επιτελείο.

Η άνοδος σε μεγαλύτερες κατηγορίες παράγει μεγαλύτερο οικονομικό αποτύπωμα, αλλά απαιτεί και βαθύτερη, πιο θεσμοθετημένη στήριξη από την τοπική επιχειρηματικότητα. Εκεί όπου η τοπική αγορά αντιμετωπίζει τη χορηγία ως συνειδητή επενδυτική απόφαση, με συμβόλαια (γραπτά ή λόγου), τιμολόγηση και μετρήσιμα ανταλλάγματα, η ομάδα σταθεροποιείται. Εκεί όπου η χορηγία παραμένει «δίσκος εράνου», η άνοδος γίνεται βραχύβια και το οικονομικό όφελος διαρρέει. Η ουσία είναι απλή και ταυτόχρονα σκληρή.

Χωρίς το λογότυπο του τοπικού φούρναρη, του λογιστή ή της βιοτεχνίας στη φανέλα, το παιδί δεν αγωνίζεται, το γυμναστήριο μένει κλειστό και η πόλη χάνει έναν κόμβο κοινωνικού κεφαλαίου και τοπικής οικονομικής κυκλοφορίας. Το ερασιτεχνικό σωματείο δεν είναι παρακλάδι της κοινωνικής πολιτικής, είναι μονάδα τοπικής οικονομικής υποδομής που μετατρέπει διαφήμιση σε εισόδημα, εισόδημα σε ζήτηση και ζήτηση σε κοινωνική συνοχή.

Για την τοπική επιχείρηση, το μήνυμα είναι να πάψει να βλέπει τη χορηγία ως ελεημοσύνη και να τη διαχειριστεί ως αυτό που πραγματικά είναι: στοχευμένη διαφήμιση με φορολογικό όφελος και τοπικό πολλαπλασιαστή. Από την άλλη, για τον σύλλογο, το ζητούμενο είναι ο επαγγελματισμός, η διαφάνεια, τα μετρήσιμα ανταλλάγματα που θα κάνουν τη στήριξη βιώσιμη και φυσικά αυτή θα έχει την ανάλογη επαναλληψιμότητα. Τέλος, η πολιτεία πρέπει να αναγνωρίσει ότι κάθε ευρώ που φτάνει στα ερασιτεχνικά σωματεία δεν είναι δαπάνη που «χάνεται», αλλά επένδυση με μία από τις υψηλότερες κοινωνικές αποδόσεις που μπορεί να πετύχει το δημόσιο χρήμα.