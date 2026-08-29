ΥΠΕΞ σε Τουρκία για Χωροταξικό: Απαράδεκτοι ισχυρισμοί χωρίς κανένα νομικό έρεισμα

«Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό».

Νέα παρέμβαση απέναντι στους «απαράδεκτους τουρκικούς ισχυρισμούς που δεν έχουν κανένα νομικό έρεισμα για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο» πραγματοποίησε το Σάββατο το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στην Άγκυρα.

«Η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού, κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρεισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

«Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό» διαμηνύει η Αθήνα.

Τι δήλωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ

Η ανακοίνωση της Ελλάδας για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος, προκάλεσε την τουρκική αντίδραση. Με δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο «δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας» σε ό,τι αφορά τα διασυνδεδεμένα ζητήματα του Αιγαίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες». Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ επανέλαβε επίσης την ανάγκη, όπως ανέφερε, να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα βρίσκεται σε συμφωνία με τη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Σχέσεις Φιλίας και Καλής Γειτονίας, η οποία υπεγράφη στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

«Ως Τουρκία, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που να συνάδει με τη Διακήρυξη των Αθηνών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα είναι «πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους».