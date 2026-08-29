Έβγαλε 107.000 δολάρια ποντάροντας στις λέξεις του Τραμπ

Μια ασυνήθιστη υπόθεση insider trading έφτασε στις αμερικανικές αρχές, με πρωταγωνιστή έναν πρώην χειριστή teleprompter του Λευκού Οίκου, ο οποίος φέρεται να αξιοποίησε την πρόωρη πρόσβασή του στις ομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ για να κερδίσει χρήματα σε αγορά προβλέψεων.

Μια ασυνήθιστη υπόθεση insider trading έφτασε στις αμερικανικές αρχές, με πρωταγωνιστή έναν πρώην χειριστή teleprompter του Λευκού Οίκου, ο οποίος φέρεται να αξιοποίησε την πρόωρη πρόσβασή του στις ομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ για να κερδίσει χρήματα σε αγορά προβλέψεων.

Η αμερικανική Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (CFTC) διέταξε τον Gabriel Perez να καταβάλει συνολικά 172.539 δολάρια, στο πλαίσιο διακανονισμού. Από αυτά, 107.539,02 δολάρια αντιστοιχούν στα κέρδη που αποκόμισε από τις συναλλαγές του και 65.000 δολάρια σε αστικό πρόστιμο.

Σύμφωνα με την CFTC, ο Perez ενώ εργαζόταν στον Λευκό Οίκο, πραγματοποιούσε μεταξύ Δεκεμβρίου 2025 και Φεβρουαρίου 2026 συναλλαγές στην πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi. Πόνταρε στα λεγόμενα «mention markets», συμβόλαια των οποίων η έκβαση εξαρτάται από το αν ο Αμερικανός πρόεδρος θα χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις σε μια ομιλία του.

Ο Perez, όμως, είχε ένα σημαντικό πλεονέκτημα: λόγω της δουλειάς του είχε πρόσβαση στις ομιλίες του Τραμπ προτού αυτές εκφωνηθούν. Κατά την CFTC, χρησιμοποίησε αυτές τις ουσιώδεις, μη δημόσιες πληροφορίες για προσωπικό οικονομικό όφελος.

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, συμφώνησε επίσης σε τριετή απαγόρευση συναλλαγών και δεσμεύθηκε να μην προχωρήσει σε νέες παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας. Έχει ήδη τεθεί σε άδεια άνευ αποδοχών και πλέον δεν εργάζεται για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Το πρόστιμο των 65.000 δολαρίων ήταν μάλιστα σημαντικά μειωμένο, καθώς, σύμφωνα με την CFTC, ο Perez επέδειξε «υποδειγματική συνεργασία» κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η αμερικανική αρχή αναγνώρισε επίσης τη συνδρομή της KalshiEX στη διερεύνηση της υπόθεσης.