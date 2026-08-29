Walmart: Συμβιβασμός 50 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ για τα οπιοειδή

Η Walmart έβαλε τέλος σε αγωγή που κατηγορούσε τη μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής των ΗΠΑ ότι συνέβαλε στην κρίση των οπιοειδών μέσω της παράνομης εκτέλεσης συνταγών στα φαρμακεία της.

Σε συμβιβασμό ύψους 50 εκατ. δολαρίων με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης συμφώνησε η Walmart, βάζοντας τέλος σε αγωγή που κατηγορούσε τη μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής των ΗΠΑ ότι συνέβαλε στην κρίση των οπιοειδών μέσω της παράνομης εκτέλεσης συνταγών στα φαρμακεία της.

Το ποσό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα δισεκατομμύρια δολάρια σε αστικές κυρώσεις που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η εταιρεία, όταν η αγωγή κατατέθηκε τον Δεκέμβριο του 2020. Η Walmart δεν παραδέχθηκε ευθύνη, ενώ σε χρηματιστηριακή ανακοίνωσή της χαρακτήρισε το ποσό του συμβιβασμού «μη σημαντικό» για τα οικονομικά της μεγέθη.

Ενδεικτικά, τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 11,7 δισ. δολάρια στο εξάμηνο που ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου.

Οι αμερικανικές αρχές κατηγορούσαν τη Walmart ότι από το 2013 παραβίαζε επανειλημμένα τον ομοσπονδιακό νόμο περί ελεγχόμενων ουσιών, καθώς δεν εντόπιζε προειδοποιητικά σημάδια ούτε παρακολουθούσε επαρκώς ύποπτες συνταγές οπιοειδών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, στελέχη της Walmart γνώριζαν ότι ορισμένοι γιατροί λειτουργούσαν ουσιαστικά ως «pill mills», δηλαδή εξέδιδαν μαζικά ή αδικαιολόγητα συνταγές για ισχυρά παυσίπονα, ωστόσο τα φαρμακεία της αλυσίδας συνέχιζαν σε ορισμένες περιπτώσεις να τις εκτελούν.

Στο πλαίσιο του συμβιβασμού προβλέπεται επίσης αυστηρότερη εποπτεία των φαρμακοποιών και δημιουργία γραμμής επικοινωνίας μέσω της οποίας εργαζόμενοι και ασθενείς θα μπορούν να αναφέρουν ύποπτες περιπτώσεις παράνομης διάθεσης οπιοειδών.