Φυσικό αέριο: Δύσκολος χειμώνας για την Ευρώπη με χαμηλά 13 ετών στις αποθήκες

Με τις αποθήκες φυσικού αερίου στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών για την εποχή, ετοιμάζεται να μπει στους ψυχρότερους μήνες η Ευρώπη, με τους traders να ανεβάζουν ήδη τις τιμές και τους αναλυτές να προειδοποιούν για αυξημένη μεταβλητότητα τον χειμώνα.

Με τις αποθήκες φυσικού αερίου στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών για την εποχή, ετοιμάζεται να μπει στους ψυχρότερους μήνες η Ευρώπη, με τους traders να ανεβάζουν ήδη τις τιμές και τους αναλυτές να προειδοποιούν για αυξημένη μεταβλητότητα τον χειμώνα.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου της ΕΕ βρίσκονταν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου περίπου στο 63% της συνολικής χωρητικότητας, έναντι μέσου όρου περίπου 80% για την ίδια περίοδο τα τελευταία χρόνια.

Με τον σημερινό αργό ρυθμό αναπλήρωσης, η Ευρώπη οδεύει προς την έναρξη της περιόδου θέρμανσης με αποθέματα περίπου 20% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας και στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2013, σύμφωνα με τον αναλυτή φυσικού αερίου Greg Molnar.

Η εικόνα έχει ήδη αρχίσει να μεταφέρεται στις αγορές. Η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου έχει ξεπεράσει τις τελευταίες εβδομάδες τα 68 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), αγγίζοντας υψηλά τριετίας και υπερδιπλασιάζοντας την τιμή που καταγραφόταν στις αρχές του έτους.

Γιατί άδειασαν οι αποθήκες

Στην πίεση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων συνέβαλαν ένας ψυχρός επίλογος του περασμένου χειμώνα και η αυξημένη χρήση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή κατά τη διάρκεια των θερινών κυμάτων καύσωνα.

Καθοριστικός παράγοντας, ωστόσο, είναι οι σοβαρές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή του Κόλπου μετά τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Οι ευρωπαϊκές τιμές παρέμεναν σχετικά συγκρατημένες το καλοκαίρι, καθώς η αγορά πόνταρε σε επαναλειτουργία των εξαγωγικών οδών μέσω των Στενών του Ορμούζ. Καθώς αυτή η προοπτική απομακρύνεται, ο Bjarne Schieldrop, επικεφαλής αναλυτής εμπορευμάτων της SEB, κάνει λόγο για έναν μικρό «χειμερινό πανικό» στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου.

Η Goldman βλέπει ακόμη και πάνω από 100 ευρώ/MWh

Οι αναλυτές δεν αναμένουν φυσικές ελλείψεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη τον φετινό χειμώνα. Ωστόσο, το τίμημα για την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων μπορεί να αποδειχθεί υψηλό, καθώς η ΕΕ θα χρειαστεί να ανταγωνιστεί τους αγοραστές της Ασίας για φορτία LNG.

Χωρίς επιστροφή των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς ενδέχεται να χρειαστεί να ξεπεράσει τα 100 ευρώ/MWh, προκειμένου η Ευρώπη να προσελκύσει αρκετά φορτία LNG για να καλύψει τη χειμερινή ζήτηση.

Ιδιαίτερα ευάλωτη εμφανίζεται η Δυτική Ευρώπη. Στη Γερμανία, που διαθέτει τη μεγαλύτερη αποθηκευτική δυναμικότητα στην Ευρώπη, οι εγκαταστάσεις είναι γεμάτες περίπου κατά το ήμισυ, ενώ τα επίπεδα διαμορφώνονται στο 51% στο Βέλγιο και μόλις στο 45% στην Ολλανδία. Αντίθετα, Ιταλία και Πολωνία έχουν ήδη ξεπεράσει το 80%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η έκθεση της Βρετανίας, η οποία παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά διαθέτει περιορισμένη εγχώρια αποθηκευτική ικανότητα. Ο επικεφαλής της Centrica, Chris O’Shea, προειδοποίησε χαρακτηριστικά ότι η χώρα έχει «σχεδόν καθόλου φυσικό αέριο σε αποθήκευση» ενόψει του χειμώνα.