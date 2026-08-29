Γιατί τα σούπερ μάρκετ ποντάρουν στο έτοιμο φαγητό

Τάση που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και την ευκολία, έχει καταστεί το έτοιμο φαγητό. Τα σούπερ μάρκετ υιοθετούν τη νέα τάση και υλοποιούν μεγάλες επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Στην... κουζίνα του μέλλοντος επενδύουν η μια μετά την άλλη οι μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, επιχειρώντας να υιοθετήσουν τις μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην καταναλωτική συμπεριφορά των ελληνικών νοικοκυριών. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και δη οι ιλιγγιώδεις ρυθμοί της σημερινής εποχής στρέφουν ολοένα και περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά στη λύση του έτοιμου φαγητού για λόγους ευκολίας και εξοικονόμησης χρόνου. Τη νέα αυτή τάση σπεύδει να ακολουθήσει ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, επενδύοντας στην αγορά του έτοιμου φαγητού.

Τα στοιχεία, άλλωστε, μιλούν από μόνα τους. Σύμφωνα με πρόσφατη πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η αγορά του έτοιμου φαγητού αποτελεί πλέον μία σταθερή καταναλωτική συνήθεια για σημαντικό μέρος των ελληνικών νοικοκυριών, χωρίς όμως να υποκαθιστά τον κεντρικό ρόλο του σπιτικού γεύματος.

Συγκεκριμένα, το 29% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από τα σούπερ μάρκετ, ήτοι σχεδόν τρία στα δέκα νοικοκυριά. Να σημειωθεί εδώ ότι πριν από μια δεκαετία – το 2016 – το εν λόγω ποσοστό έφτανε μόλις το 16%, ήτοι κάτω από δύο στα δέκα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή, μειώνεται το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι δεν αγοράζει καθόλου έτοιμο φαγητό, από 45% το 2016 σε 39% σήμερα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αγορά αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη διείσδυση στην καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών.

Προϊόντα όπως το ψητό κοτόπουλο, τα σφολιατοειδή, οι σαλάτες και κάποια έτοιμο μαγειρευτά παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά δοκιμής, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική διεύρυνση των διαθέσιμων επιλογών τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα πάντα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, η μέση εβδομαδιαία δαπάνη των καταναλωτών για έτοιμο φαγητό διαμορφώνεται στα 14,79 ευρώ ανά νοικοκυριό, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 770 ευρώ ετησίως!

Από όσους αγοράζουν, η πλειονότητα κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα δαπάνης, καθώς το 19% δαπανά από 11 έως 20 ευρώ εβδομαδιαίως, το 11% από 6 έως 10 ευρώ και το 7% έως 5 ευρώ. Αντίθετα, μόλις ένα μικρό ποσοστό καταναλωτών πραγματοποιεί υψηλότερες εβδομαδιαίες δαπάνες. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό λειτουργεί κυρίως ως συμπληρωματική επιλογή για τις ανάγκες της καθημερινότητας και όχι ως βασική μορφή διατροφής.

Η σημαντικότερη αιτία αγοράς έτοιμου φαγητού είναι η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου για προετοιμασία γευμάτων. Συγκεκριμένα, το 41% των καταναλωτών δηλώνει ότι επιλέγει έτοιμο φαγητό όταν δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει, ενώ ένα 19% στρέφεται στο έτοιμο φαγητό γιατί θεωρεί ασύμφορο να μαγειρεύει μόνο για λίγα άτομα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό καλύπτει κυρίως πρακτικές ανάγκες που συνδέονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως επιλογή ευχαρίστησης ή κοινωνικής κατανάλωσης.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, τα σούπερ μάρκετ «χτίζουν» βήμα βήμα και μεθοδικά μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική με σημείο αναφοράς την αγορά του έτοιμου φαγητού.

Μέσα στο 2026, ο όμιλος Σκλαβενίτης έφερε στην αγορά ένα νέο μοντέλο καταστημάτων, τα Food to Go, τα οποία προσφέρουν ποικιλία επιλογών σε έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά και επιδόρπια. Μέχρι σήμερα λειτουργούν τέσσερα πιλοτικά καταστήματα σε Σύνταγμα, Αμπελόκηπους, Μαρούσι και Κουκάκι, με το τελευταίο να ανοίγει μόλις στις 22 Ιουλίου. Στα επενδυτικά πλάνα της Σκλαβενίτης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του project μέσω της δημιουργίας και νέων πιλοτικών καταστημάτων και περαιτέρω ανάπτυξη μέσω δικαιόχρησης σε εργαζομένους της επιχείρησης και σε επαγγελματίες της εστίασης. Τα «Σκλαβενίτης Food to Go» αποτελούν επί της ουσίας μετεξέλιξη της αλυσίδας μαγειρευτού φαγητού «Σπιτική Κουζίνα» που εξαγόρασε ο όμιλος Σκλαβενίτης το καλοκαίρι του 2025.

Με την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση ο leader του κλάδου «μπαίνει» με ακόμη μεγαλύτερες αξιώσεις στη μαζική εστίαση και δη στο σπιτικό φαγητό, ανεβάζοντας στα ύψη τον ανταγωνισμό με τους έτερους «παίκτες» του κλάδου, καθώς αλλάζει στρατηγικά τους όρους του παιχνιδιού. Και αυτό γιατί το φιλόδοξο πλάνο της Σκλαβενίτης στον χώρο του έτοιμου μαγειρευτού φαγητού επικεντρώνεται σε ένα μεγάλο project.

Πρόκειται για τη νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων που κατασκευάζει στη Μαγούλα. Κατά τις πληροφορίες, η νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων, όταν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της, αναμένεται να παράγει σε ημερήσια βάση έως και 250.000 μερίδες έτοιμου φαγητού, οι οποίες θα διανέμονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα απασχολεί περίπου 300 εργαζομένους, ενώ το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να σχεδιάζεται να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια.

Στον… χορό του έτοιμου φαγητού έχει μπει από καιρό και η ΑΒ Βασιλόπουλος, μέσω της σειράς ΑΒ Έτοιμα Γεύματα που φέρουν την υπογραφή του γνωστού σεφ Άρη Πετρετζίκη. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, τα επενδυτικά σχέδια της αλυσίδας με αιχμή το έτοιμο φαγητό ανεβάζουν ακόμη μεγαλύτερη «ταχύτητα». Πρόσφατα η ΑΒ Βασιλόπουλος γνωστοποίησε την είσοδό της στον κλάδο του catering, ανακοινώνοντας την παροχή μιας νέας υπηρεσίας στο καταναλωτικό κοινό και προσφέροντας λύσεις έτοιμου φαγητού για κάθε περίσταση, από παιδικά πάρτι μέχρι εταιρικές εκδηλώσεις.

Η υπηρεσία ισχύει για παραδόσεις μόνο εντός Αττικής, κατόπιν τηλεφωνικής παραγγελίας και προγραμματισμού. Κατά την επικοινωνία του ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί, την ημερομηνία και το διαθέσιμο απογευματινό time slot για την παράδοση. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, από 15:30 έως 22:00, από Δευτέρα έως Σάββατο, ενώ απαιτείται χρόνος προετοιμασίας από 48 έως 72 ώρες.

Δεν υπάρχει δυνατότητα αυθημερόν ή επόμενης ημέρας εξυπηρέτησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για παραδόσεις Σαββάτου, οι παραγγελίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται έως την Πέμπτη στις 13:00. Στο μενού περιλαμβάνεται μεγάλη ποικιλία έτοιμων γευμάτων, με αλμυρές επιλογές διαθέσιμες σε πρακτικές συσκευασίες, όπως μίνι τρίγωνα, μπριός, μίνι ρολς, burgers, κεφτεδάκια, κοτομπουκιές και καλαμάκια, όλα διαθέσιμα σε συγκεκριμένες συσκευασίες με προκαθορισμένο αριθμό τεμαχίων. Μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώσουν για τυχόν αλλεργίες.

Στην αγορά των έτοιμων γευμάτων έχουν μπει και όλες οι άλλες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η Lidl Ελλάς προσφέροντας έτοιμα γεύματα ψυγείου, σαλάτες και antipasti για το δρόμο, καθώς και ζυμαρικά και ζύμες, η Διαμαντής Μασούτης με τα Ready Meals, αλλά και τα My Market, τα Market In κ.α. Ταυτόχρονα, όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ φιλοξενούν στο ράφι μια ευρεία γκάμα έτοιμων γευμάτων, τα οποία παρασκευάζουν ολοένα και περισσότερες εταιρείες από τον κλάδο των τροφίμων.