«Ραβασάκια» με φόρο ακόμη και χωρίς δήλωση. Αξιοποίηση στοιχείων από παλαιότερες δηλώσεις, τράπεζες, εργοδότες και myDATA για τον υπολογισμό του φόρου.

Στο ραντάρ του ελεγκτικού μηχανισμού της ΑΑΔΕ μπαίνουν οι φορολογούμενοι που δεν υποβάλλουν δηλώσεις ή καθυστερούν να τις καταθέσουν. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής προβλέπει αυτοματοποιημένες διαδικασίες καταλογισμού φόρων με «ραβασάκια» που θα εκδίδονται ακόμη και χωρίς δήλωση εισοδήματος και πρόστιμα που θα βεβαιώνονται αυτόματα αμέσως μετά την εκπρόθεσμη υποβολή.

Με την αυλαία των φετινών φορολογικών δηλώσεων να έχει πέσει, η ΑΑΔΕ βάζει τώρα στο μάτι όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις δρομολογώντας:

1. Εκκαθαριστικά ακόμη και χωρίς δήλωση. Για φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν), η ΑΑΔΕ θα προχωρά στον κατ' εκτίμηση προσδιορισμό του φόρου και θα αναρτά το σχετικό εκκαθαριστικό στον λογαριασμό του φορολογουμένου στο myAADE. Για τον υπολογισμό του φόρου η φορολογική διοίκηση θα αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, όπως δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ προηγούμενων ετών, δεδομένα της πλατφόρμας myDATA, πληροφορίες από εργοδότες, στοιχεία τραπεζών, δεδομένα από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, κάθε άλλη διαθέσιμη πληροφορία που αποτυπώνει το επίπεδο διαβίωσης και την οικονομική δραστηριότητα του φορολογουμένου. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα και θα υπολογίζεται ο αναλογών φόρος. Στο ποσό του φόρου θα προστίθενται και τα προβλεπόμενα πρόστιμα λόγω μη υποβολής δήλωσης ενώ η κοινοποίηση των εκκαθαριστικών θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται με e-mail.

Η διαδικασία βασίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024), σύμφωνα με την οποία όταν δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προσδιορίζει τον φόρο με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της. Εφόσον στη συνέχεια ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αντικαθίσταται από τη νέα εκκαθάριση.

Οι φορολογούμενοι θα έχουν δύο επιλογές:

να εξοφλήσουν το ποσό που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό μέσα σε 30 ημέρες από την κοινοποίησή του ή

να υποβάλουν εκπρόθεσμη δήλωση έως τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής, ώστε να εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό με βάση τα πραγματικά στοιχεία, επιβαρυμένο όμως με τα προβλεπόμενα πρόστιμα και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Πρόστιμα με το πάτημα της εκπρόθεσμης υποβολής. Η δεύτερη κίνηση της ΑΑΔΕ αφορά τις εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, θα υπολογίζεται αυτόματα το πρόστιμο, θα βεβαιώνεται και αμέσως θα αναρτάται στον λογαριασμό του φορολογουμένου στο myAADE. Έτσι, δεν θα απαιτείται πλέον η έκδοση ξεχωριστής πράξης επιβολής προστίμου. Ετσι, εάν ένας φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση φορολογική δήλωση από την οποία προκύπτει επιπλέον φόρος άνω των 100 ευρώ, αμέσως μετά την οριστική υποβολή θα βεβαιώνεται ταυτόχρονα και το πρόστιμο.