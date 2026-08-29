Στο μικροσκόπιο της Άγκυρας τα hedge funds

Ορισμένα τουρκικά επενδυτικά κεφάλαια έχουν αποκτήσει υπερβολικά μεγάλο έλεγχο στη ρευστότητα μετοχών με περιορισμένη εμπορευσιμότητα.

Φρένο στη συγκέντρωση επενδύσεων και στην έκθεση σε συνδεδεμένα τρίτα μέρη των hedge funds επιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας, εν μέσω ανησυχιών για ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις στην αγορά.

Σύμφωνα με το Bloomberg και βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα hedge funds θα υπόκεινται σε όρια ως προς το ποσοστό των μετοχών στην ελεύθερη διασπορά ενός εκδότη που μπορούν να κατέχουν.

Τα όρια θα κυμαίνονται από 2% έως 8%, ανάλογα με το ποσοστό της ελεύθερης διασποράς της εκάστοτε εταιρείας. Παράλληλα, τα funds δεν θα μπορούν να επενδύουν περισσότερο από το 20% του χαρτοφυλακίου τους σε χρηματοδοτικά μέσα που έχουν εκδοθεί από συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες ελέγχονται από τη διοίκησή τους.

Η εποπτική αρχή εισήγαγε και πρόσθετους περιορισμούς στη συγκέντρωση επενδύσεων. Η συνολική αξία των τίτλων που αντιπροσωπεύουν μεμονωμένα πάνω από το 5% του χαρτοφυλακίου ενός hedge fund δεν θα μπορεί πλέον να υπερβαίνει το 20% του συνολικού χαρτοφυλακίου.

Τα funds έχουν περιθώριο έως το τέλος του 2026 για να συμμορφωθούν πλήρως με τις νέες απαιτήσεις. Οι θέσεις που υπερβαίνουν τα νέα όρια θα πρέπει να μειωθούν τουλάχιστον κατά το 33% έως τις 31 Οκτωβρίου και κατά 66% έως τις 30 Νοεμβρίου, ενώ η πλήρης συμμόρφωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Τα μέτρα έρχονται μετά τις ανησυχίες ότι ορισμένα τουρκικά επενδυτικά κεφάλαια έχουν αποκτήσει υπερβολικά μεγάλο έλεγχο στη ρευστότητα μετοχών με περιορισμένη εμπορευσιμότητα, την ώρα που καταγράφονταν ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις των funds και έντονες ανατιμήσεις σε μεμονωμένες μετοχές.