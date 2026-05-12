Κλείνει το κατάστημα Notos στη Σταδίου τον Αύγουστο

Επιπλέον, ο Σύλλογος καλεί τους συναδέλφους να οργανωθούν στο επιχειρησιακό και στο κλαδικό τους σωματείο.

Το οριστικό κλείσιμο του καταστήματος της Notos στην οδό Σταδίου και Αιόλου στο κέντρο της Αθήνας στις 31 Αυγούστου 2026 ανακοίνωσε ο όμιλος στους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας ο όμιλος, έπειτα από συνάντηση με το επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε και γραπτά στους εκατοντάδες εργαζόμενους του καταστήματος των corners της οδού Σταδίου και Αιόλου στην Αθήνα.

Από τη μεριά της η εταιρεία, σε σχετική ανακοίνωση, γνωστοποίησε ότι η εξέλιξη αυτή προέκυψε έπειτα από απόφαση των ιδιοκτητών του κτηρίου να μην ανανεώσουν την μισθωτική σύμβαση η οποία έληξε στις 31/12/2024, κάτι με το οποίο πρέπει η εταιρεία να συμμορφωθεί. Επισημαίνει μάλιστα, πως το κτήριο που αποτέλεσε την έδρα του πολυκαταστήματος για πάνω από δύο δεκαετίες, θα πρέπει να εκκενωθεί, μετά την ως άνω ημερομηνία.

Η Notos αναφέρει ότι πρόκειται για μία «αναγκαστική και πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για όλη τη μεγάλη οικογένεια της εταιρείας, η οποία εκφράζει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη προς τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και το καταναλωτικό κοινό, για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς ιστορίας του καταστήματος».

Επιπλέον, τονίζει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με το σωματείο των εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης. Τους επόμενους μήνες η notoscom θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη των εργαζομένων και στην ομαλή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων στο κατάστημα της Αιόλου.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα των πολυκαταστημάτων Notos στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα, καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος notos.gr, συνεχίζεται κανονικά.