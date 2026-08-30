Οι πόλεις που κινδυνεύουν να ξεμείνουν από νερό και ο λογαριασμός για την οικονομία

Η λειψυδρία εξελίσσεται σε οικονομικό κίνδυνο για μεγάλες πόλεις παγκοσμίως, αυξάνοντας το κόστος για επιχειρήσεις, υποδομές και επενδύσεις.

Η λειψυδρία αρχίζει να αποκτά άμεσο οικονομικό αποτύπωμα για τις μεγάλες πόλεις. Η διαθεσιμότητα νερού επηρεάζει πλέον το κόστος λειτουργίας επιχειρήσεων αλλά και τον σχεδιασμό νέων επενδύσεων, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες με υψηλές ανάγκες σε νερό. Από τις βιομηχανίες και τα ξενοδοχεία μέχρι τα κέντρα δεδομένων και την παραγωγή ενέργειας, η επάρκεια των υδατικών πόρων εξελίσσεται σε κρίσιμο παράγοντα για το πού και με ποιους όρους μπορεί να αναπτυχθεί μια οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το World Resources Institute (WRI), μέχρι το 2030 η παγκόσμια ζήτηση γλυκού νερού αναμένεται να υπερβεί τη διαθέσιμη προσφορά κατά περίπου 56%, δημιουργώντας ένα διαρθρωτικό έλλειμμα που θα επηρεάσει κυρίως τις πόλεις και τις οικονομικές δραστηριότητες που εξαρτώνται από σταθερή παροχή νερού. Στο ίδιο πνεύμα, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η ζήτηση νερού μπορεί να αυξηθεί κατά 55% έως το 2050, κυρίως λόγω της βιομηχανίας, της παραγωγής ενέργειας και της αστικής ανάπτυξης.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) κατατάσσει την κρίση των υδάτινων πόρων μεταξύ των σημαντικότερων κινδύνων για την παγκόσμια οικονομία, καθώς επηρεάζει την παραγωγή τροφίμων, τη λειτουργία των βιομηχανιών, τα κέντρα δεδομένων, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις επενδύσεις σε νέες μονάδες παραγωγής.

Οι μεγαλουπόλεις στην «κόκκινη ζώνη»

Η πίεση δεν περιορίζεται στις πόλεις που έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωπες με σοβαρές ελλείψεις. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το 2026 το UN-Habitat, οι μισές από τις 100 μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα υδατικής πίεσης. Μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων όπου καταγράφεται ακραία πίεση περιλαμβάνονται το Πεκίνο, το Δελχί, το Ρίο ντε Τζανέιρο, το Λος Άντζελες και η Νέα Υόρκη.

Η εικόνα αναμένεται να επιβαρυνθεί τις επόμενες δεκαετίες. Το UN-Habitat εκτιμά ότι η ζήτηση νερού στις πόλεις θα αυξηθεί κατά 50% - 70% μέσα στις επόμενες τρεις δεκαετίες, ενώ έως το 2050 περίπου 1,9 δισ. κάτοικοι αστικών περιοχών αναμένεται να αντιμετωπίζουν εποχικές ελλείψεις νερού. Τα δεδομένα του WRI Aqueduct αποτυπώνουν αντίστοιχα τον κίνδυνο με βάση, μεταξύ άλλων, τη σχέση ανάμεσα στις απολήψεις και το διαθέσιμο νερό, με την υδατική πίεση να χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά υψηλή» όταν χρησιμοποιείται πάνω από το 80% των διαθέσιμων ανανεώσιμων αποθεμάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Μπανγκαλόρ της Ινδίας, μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές πρωτεύουσες του κόσμου. Το 2024 η πόλη βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη κρίση νερού των τελευταίων δεκαετιών, με χιλιάδες γεωτρήσεις να στερεύουν και επιχειρήσεις να αναγκάζονται να αγοράζουν νερό από βυτιοφόρα. Η κρίση επηρέασε άμεσα εταιρείες τεχνολογίας, βιομηχανίες και την αγορά ακινήτων, αυξάνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Στο Κέιπ Τάουν, η έννοια του «Day Zero» έγινε παγκόσμιο σύμβολο της λειψυδρίας, όταν η πόλη έφθασε πολύ κοντά στο ενδεχόμενο να διακόψει την παροχή νερού στα περισσότερα νοικοκυριά. Η κρίση αποφεύχθηκε με δραστικό περιορισμό της κατανάλωσης, επενδύσεις σε υποδομές και αυστηρότερα μέτρα διαχείρισης, αφήνοντας ωστόσο ένα σαφές προηγούμενο για το πόσο γρήγορα η έλλειψη νερού μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα για μια ολόκληρη αστική οικονομία.

Στον χάρτη της αυξανόμενης υδατικής πίεσης βρίσκονται επίσης το Μεξικό Σίτι, το Σαντιάγο, το Φοίνιξ, το Λας Βέγκας και αρκετές πόλεις της Μεσογείου, όπου η αύξηση του πληθυσμού, ο τουρισμός και οι υψηλότερες θερμοκρασίες εντείνουν τη ζήτηση. Σύμφωνα με το WRI Aqueduct, περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού ζει ήδη σε περιοχές με εξαιρετικά υψηλή υδατική πίεση, πολλές από τις οποίες φιλοξενούν μεγάλα αστικά και βιομηχανικά κέντρα.

Ο λογαριασμός για την οικονομία

Οι οικονομικές συνέπειες είναι ήδη ορατές. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η λειψυδρία μπορεί να μειώσει το ΑΕΠ ορισμένων περιοχών έως και κατά 6% έως το 2050, καθώς περιορίζει την αγροτική παραγωγή, αυξάνει το κόστος της βιομηχανίας, μειώνει τη διαθεσιμότητα ενέργειας και επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά μέσω επενδύσεων σε νέες υποδομές. Παράλληλα, ο διεθνής οργανισμός CDP (πρώην Carbon Disclosure Project) έχει υπολογίσει σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια το πιθανό οικονομικό κόστος των υδατικών κινδύνων που δηλώνουν οι επιχειρήσεις, ποσό πολλαπλάσιο του κόστους πρόληψης και προσαρμογής.

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Η Ευρώπη και η Ελλάδα

Η Ευρώπη δεν μένει ανεπηρέαστη. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (EEA) επισημαίνει ότι οι ξηρασίες προκαλούν ήδη οικονομικές ζημιές περίπου 9 δισ. ευρώ κάθε χρόνο, με τη Μεσόγειο να συγκαταλέγεται στις πλέον ευάλωτες περιοχές. Η Ελλάδα βρίσκεται μέσα σε αυτή τη ζώνη υψηλού κινδύνου, καθώς η αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα, οι ανάγκες άρδευσης και οι συχνότεροι καύσωνες αυξάνουν σημαντικά την πίεση στους διαθέσιμους υδατικούς πόρους.

Οι πόλεις στρέφονται έτσι σε ένα ευρύτερο μείγμα επενδύσεων, πέρα από νέα φράγματα και μονάδες αφαλάτωσης. Έξυπνα δίκτυα, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση νερού, τεχνολογίες για τον ταχύτερο εντοπισμό διαρροών, έξυπνοι μετρητές και μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης αποκτούν μεγαλύτερο βάρος στον σχεδιασμό των υποδομών.

Το διακύβευμα είναι πλέον και οικονομικό. Σε περιοχές όπου η ζήτηση αυξάνεται και τα διαθέσιμα αποθέματα περιορίζονται, η επάρκεια νερού αρχίζει να συνυπολογίζεται στο κόστος λειτουργίας, στον επενδυτικό σχεδιασμό και τελικά στην ανταγωνιστικότητα μιας πόλης.