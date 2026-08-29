Ακίνητα: Το ράλι σε τιμές και μεταβιβάσεις γεμίζει τα κρατικά ταμεία

Σε ανοδική τροχιά οι γονικές παροχές λόγω του υψηλού αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ. Τα συμβόλαια αποκαλύπτουν τιμές πώλησης των ακινήτων πολλαπλάσιες των αντικειμενικών αξιών.

Η άνοδος των τιμών στην αγορά ακινήτων δεν φαίνεται να φρενάρει τις μεταβιβάσεις. Χιλιάδες αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές περνούν από την πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ, διατηρώντας την αγορά σε τροχιά κινητικότητας και οδηγώντας τα έσοδα από το φόρο μεταβίβασης σε νέο ρεκόρ μέσα στο 2026.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι οι εισπράξεις από τον φόρο μεταβίβασης κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα, με αρμόδιους παράγοντες να εκτιμούν ότι στο τέλος του έτους θα ξεπεράσουν τα 600 εκατ. ευρώ.

Από τις αρχές του 2026 και μέχρι, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myProperty, έχουν υποβληθεί:

Περισσότερες από 123.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, που αφορούν αγοραπωλησίες ακινήτων, με τον βεβαιωμένο φόρο να υπερβαίνει τα 335 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαν υποβληθεί 118.600 δηλώσεις, με βεβαιωμένο φόρο 308,6 εκατ. ευρώ. Στην ΑΑΔΕ εκτιμούν ότι, εφόσον συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός υπογραφής συμβολαίων, οι εισπράξεις θα υπερβούν φέτος τα 600 εκατ. ευρώ. Στην ενίσχυση των συναλλαγών συνέβαλε και το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».

70.000 δηλώσεις γονικών παροχών, αυξημένες κατά 25% σε σχέση με πέρυσι, όταν είχαν ανέλθει σε 55.876. Ισχυρό κίνητρο αποτελεί το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτης κατηγορίας (σύζυγοι, παιδιά, γονείς, εγγόνια).

46.000 δηλώσεις δωρεών, με βεβαιωμένο φόρο 15,8 εκατ. ευρώ, έναντι 36.583 δηλώσεων και φόρου 11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

161.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, από τις οποίες έχουν ήδη βεβαιωθεί φόροι ύψους 148,4 εκατ. ευρώ.

Αγοραπωλησίες εκατομμυρίων

Τα στοιχεία του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων επιβεβαιώνουν ότι η αγορά εξακολουθεί να κινείται με έντονο ρυθμό. Σύμφωνα με τα συμβόλαια που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο, στο πρώτο εξάμηνο του έτους άλλαξαν χέρια περισσότερα από 16.400 ακίνητα, συνολικής αξίας 1,75 δισ. ευρώ, ενώ στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων οι τιμές των συμβολαίων υπερβαίνουν σημαντικά τις αντικειμενικές αξίες.

Ο Δήμος Αθηναίων συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών, με περισσότερες από 2.200 αγοραπωλησίες, συνολικής αξίας περίπου 384 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον παραμένει ιδιαίτερα έντονο σε περιοχές όπως το Κολωνάκι, η Γλυφάδα, το Ελληνικό, η Φιλοθέη και το Ψυχικό, όπου καταγράφονται συναλλαγές πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Στο Κολωνάκι, επαγγελματικός χώρος 319 τ.μ. σε διατηρητέο κτίριο πωλήθηκε έναντι 4,43 εκατ. ευρώ, ενώ στη Γλυφάδα ημιτελές διαμέρισμα 325 τ.μ. μεταβιβάστηκε έναντι 4,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 12.976 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, όταν η τιμή ζώνης στην περιοχή διαμορφώνεται στα 3.800 ευρώ.

Πάρκινγκ σε τιμή διαμερίσματος

Σε πολλές περιοχές υψηλής ζήτησης οι θέσεις στάθμευσης πωλούνται σε τιμές που προκαλούν ζάλη. Υπόγεια θέση πάρκινγκ 10 τ.μ. στη Γλυφάδα πωλήθηκε έναντι 532.143 ευρώ, ενώ θέση στάθμευσης 19,8 τ.μ. στο Κολωνάκι άλλαξε χέρια έναντι 300.000 ευρώ.

Από τις μεταβιβάσεις που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο προκύπτει ότι 8.398 αφορούν διαμερίσματα συνολικής αξίας 966,3 εκατ. ευρώ, 1.622 μονοκατοικίες αξίας 184,3 εκατ. ευρώ, 2.709 οικόπεδα αξίας 226,1 εκατ. ευρώ και 1.340 επαγγελματικά ακίνητα συνολικής αξίας 291,4 εκατ. ευρώ.

Αντικειμενικές αξίες

Η «ψαλίδα» ανάμεσα στις εμπορικές και τις αντικειμενικές αξίες μεγαλώνει συνέχεια καθώς σε πολλές περιοχές οι τιμές των συμβολαίων είναι πολλαπλάσιες των τιμών ζώνης. Οι αντικειμενικές αξίες παραμένουν αμετάβλητες από τον Ιούνιο του 2021, ενώ στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 65% σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ο φάκελος των αντικειμενικών αξιών αναμένεται να ανοίξει εντός του 2027, με τις αλλαγές να τοποθετούνται χρονικά για το 2028. Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζουν οι όποιες αλλαγές στις τιμές ζώνης να συνοδευτούν από φορολογικές παρεμβάσεις, όπως αύξηση των αφορολόγητων ορίων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας ή νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ, ώστε να περιοριστούν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες.