Στ. Παπασταύρου: Τρία Ειδικά Χωροταξικά, μία ενιαία στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη

«Με τα τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τον Τουρισμό, ολοκληρώνουμε μία μεγάλη μεταρρύθμιση που η Ελλάδα χρειαζόταν εδώ και χρόνια».

Την ολοκλήρωση μιας εκτεταμένης χωροταξικής μεταρρύθμισης, η οποία καλύπτει τρεις κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, σηματοδοτούν τα νέα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τον Τουρισμό. Με τα τρία Πλαίσια επιχειρείται η διαμόρφωση ενός ενιαίου και συνεκτικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση του χώρου, με σαφείς κανόνες για τις επενδύσεις και αυξημένες δικλίδες προστασίας του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογραμμίζει:

«Με τα τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τον Τουρισμό, ολοκληρώνουμε μία μεγάλη μεταρρύθμιση που η Ελλάδα χρειαζόταν εδώ και χρόνια. Οργανώνουμε τον χώρο και αφήνουμε πίσω την αποσπασματικότητα και την αδράνεια δεκαετιών. Θεσπίζουμε σαφείς κανόνες εκεί όπου υπήρχε αβεβαιότητα, δημιουργούμε ασφάλεια δικαίου για τις επενδύσεις και ενισχύουμε την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Βιομηχανία, ενέργεια και τουρισμός εντάσσονται σε έναν κοινό σχεδιασμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, μία ενιαία στρατηγική για ανάπτυξη με σχέδιο και κανόνες. Για μία Ελλάδα πιο ισχυρή και βιώσιμη, την Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι εργάστηκαν κοπιαστικά για να φτάσουμε σήμερα στην ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής προσπάθειας: τα στελέχη και τους υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και των Υπουργείων Ανάπτυξης και Τουρισμού, τους συναδέλφους στην κυβέρνηση, τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τους υφυπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο και Μαριλένα Σούκουλη, καθώς και τους αρμόδιους γενικούς γραμματείς. Και, ασφαλώς, με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό θυμόμαστε τον αείμνηστο Νίκο Ταγαρά, ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια».