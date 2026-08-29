Επιστροφή ενοικίου: Για ποιους έρχεται διπλή πληρωμή και «δώρο» έως 4 ενοίκια

Στις 25 Σεπτεμβρίου η πρώτη πληρωμή για 50.000 γιατρούς, εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές. Ποιοι και γιατί θα πρέπει να υποβάλλουν εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωσης έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα νέα εισοδηματικά όρια.

Επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο σε περισσότερα νοικοκυριά με διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων αλλά και «δώρο» δύο ενοίκια ετησίως χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που υπηρετούν «εκτός έδρας», φέρνει από φέτος η ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η επιστροφή δυο ενοικίων το χρόνο για τους περίπου 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους εφαρμόζεται αναδρομικά από το έτος 2025. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων θα λάβουν τα αναδρομικά του 2025 για τα ενοίκια που είχαν καταβάλει το 2024 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 και στα τέλη Νοεμβρίου 2025 θα ακολουθήσει νέα καταβολή για τα μισθώματα που πληρώθηκαν το 2025. Ετσι, ανάλογα με το εάν οι δικαιούχοι είχαν λάβει ή όχι την επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο του 2025, το συνολικό όφελος μπορεί να αντιστοιχεί έως και σε 3 ή 4 μηνιαία ενοίκια από τα 24 που κατέβαλαν τη διετία 2024-2025.

Τι προβλέπει η απόφαση

Οι αλλαγές και τα «ψιλά γράμματα» της οικονομικής ενίσχυσης που αφορά πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά περιγράφονται στην απόφαση που υπογράφουν οι Κυριάκος Πιερρακάκης, Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος:

1. Περισσότεροι δικαιούχοι της επιστροφής ενός ενοικίου το χρόνο με διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, το οποίο ανέρχεται έως τις 25.000 ευρώ για τον άγαμο (από 20.000 ευρώ), έως τις 35.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης (από 28.000 ευρώ), προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ (από 4.000 ευρώ) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και έως τις 39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ) για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

2. Μονογονεϊκή οικογένεια με εξαρτώμενα τέκνα θεωρείται η οικογένεια η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από τον γονέα και ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

3. Η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων αφορά σε επιδοτήσεις με τη μορφή επιστροφής ενοικίου ετών 2026 και εξής για μισθώματα που καταβλήθηκαν κατά τα έτη 2025 και εφεξής.

Γιατροί, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές: Επιστροφή 2 ενοικίων χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

4. Για εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια:

-Η ετήσια οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο ποσό των δύο δωδέκατων του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος για κύρια μισθωμένη κατοικία, ευρισκόμενη εντός της περιφέρειας που υπηρετούσαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το έτος αυτό εκτός της Περιφέρειας Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και εκτός της Περιφερειακής (Μητροπολιτικής) Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Για διαδοχικές μισθώσεις περισσότερων από μίας κύριων κατοικιών εντός του ίδιου έτους, δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση και το ετήσιο μίσθωμα προκύπτει από το άθροισμα των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν εντός του έτους αυτού για το σύνολο των μισθωμένων κύριων κατοικιών.

-Για όσους δικαιούνται παράλληλα την υφιστάμενη επιστροφή ενός ενοικίου, η πρόσθετη ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος.

Δευτερεύουσα κατοικία

-Για τη μίσθωση δευτερεύουσας και όχι κύριας κατοικίας, ευρισκόμενης εντός της περιφέρειας που αυτά υπηρετούσαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το έτος αναφοράς, εκτός της Περιφέρειας Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και εκτός της Περιφερειακής (Μητροπολιτικής) Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η ετήσια οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο ποσό των δύο δωδέκατων του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος για δευτερεύουσα μισθωμένη κατοικία.

-Για διαδοχικές μισθώσεις περισσότερων από μίας δευτερευουσών κατοικιών εντός του ίδιου έτους, οι δικαιούχοι δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση των δυο ενοικίων και το ετήσιο μίσθωμα προκύπτει από το άθροισμα των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν εντός του έτους αυτού για το σύνολο των μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών.

-Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων δεν υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του υπόχρεου και του ή της συζύγου, το οποίο περιλαμβάνεται στον πίνακα 8.1 του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε έναν από τους γονείς. Η παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται αναλόγως για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Δικαιούχοι ενίσχυσης

5. Δικαιούχοι της επιστροφής δύο ενοικίων είναι:

- Εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που υπηρετούσαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το έτος αναφοράς σε δημόσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περιοχές εκτός της Περιφέρειας Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και εκτός της Περιφερειακής (Μητροπολιτικής) Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

- Ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούσε για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το έτος αναφοράς σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε περιοχές εκτός της Περιφέρειας Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και εκτός της Περιφερειακής (Μητροπολιτικής) Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα:

- Ιατροί και οδοντίατροι του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ειδικευόμενοι και επικουρικοί ιατροί, μόνιμοι αγροτικοί ιατροί, υπόχρεοι, μη υπόχρεοι και επί θητεία προσωπικοί ιατροί των νοσοκομείων του δημοσίου συστήματος υγείας, των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.), καθώς και ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) και

- το τακτικό και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, το προσωπικό κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού που υπάγεται στη νοσηλευτική υπηρεσία, το παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οι οδηγοί και τα πληρώματα ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).

6. Προϋποθέσεις χορήγησης. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης απαιτείται:

α) Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, έως τη 15η ημέρα του Ιουλίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης η οικεία δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και

β) να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης της περ. α) στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγουμένου έτους του μισθωτή για ενοίκιο κύριας κατοικίας ή/και για ενοίκιο δευτερεύουσας κατοικίας (πίνακας 6 εντύπου Ε1). Στην περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης για το κρινόμενο έτος, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Ο αριθμός της δήλωσης δύναται να περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής.

- Ειδικά για την ενίσχυση του 2025:

α) Οι δηλώσεις που αφορούν ενεργές μισθώσεις κατά το έτος 2024 λαμβάνονται υπόψη εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου 2025 και

β) ο αριθμός της δήλωσης δύναται να περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος έως 31 Αυγούστου 2026.

7. Ο υπολογισμός της ενίσχυσης διενεργείται χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή του εκάστοτε προηγουμένου φορολογικού έτους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής. Ειδικά για την ενίσχυση του έτους 2025, οι ετήσιες δηλώσεις του φορολογικού έτους 2024 λαμβάνονται υπόψη, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου 2026.

8. Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τις ενεργές μισθώσεις κατοικιών (κύριων ή/και δευτερευουσών) για κάθε ΑΦΜ, ελέγχοντας εάν αυτές ευρίσκονται στην/ις Περιφερειακή/ές Ενότητα/ες εντός της οποίας/των οποίων προκύπτει από τα στοιχεία ότι υπηρετούσε ο δημόσιος λειτουργός. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ύψος των μισθωμάτων που κατεβλήθη εντός του έτους αναφοράς για μίσθωση εντός της Περιφερειακής Ενότητας/των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπηρετούσε ο δικαιούχος και για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους αναφοράς. Η ΑΑΔΕ δύναται να χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμη πληροφορία και στοιχείο για τη διακρίβωση ενεργού μίσθωσης βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και του ύψους του καταβληθέντος μισθώματος για το προηγούμενο φορολογικό έτος από τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2) των εκμισθωτών (υπεκμισθωτών), δηλώσεων ανείσπρακτων ενοικίων κ.λπ.

9. Το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δύο δωδέκατων του ετήσιου καταβληθέντος μισθώματος, όπως αυτό προκύπτει από το μέγιστο μεταξύ των συμβατικώς συμφωνηθέντων με βάση την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην Α.Α.Δ.Ε. και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στην δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (έντυπο Ε2). Σε περίπτωση ύπαρξης δήλωσης ανείσπρακτων ενοικίων από τους εκμισθωτές, τότε το ως άνω ετήσιο καταβληθέν μίσθωμα υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση το ποσό που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στην δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (έντυπο Ε2).

10. Καταβολή της ενίσχυσης. Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Ειδικά η ενίσχυση του έτους 2025 που αφορά σε μισθώματα έτους 2024 για τους 50.000 γιατρούς, εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές καταβάλλεται έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

11. Η οικονομική ενίσχυση - επιδότηση ενοικίου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

12. Ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων.

- Εάν ο εκμισθωτής, εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριακής δήλωσης μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (Δημόσιο κ.λπ.), ο δικαιούχος μισθωτής υποβάλλει στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE αρχείο σάρωσης (scan) α) της ενεργού κατά το εκάστοτε προηγούμενο της καταβολής έτος χειρόγραφης σύμβασης μίσθωσης και β) αποδεικτικών καταβολής του ετήσιου μισθώματος.

- Εάν ο εκμισθωτής, υποβάλλει χειρόγραφα την πληροφοριακή δήλωση μίσθωσης (π.χ. ανήλικοι), ο δικαιούχος μισθωτής υποβάλλει στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, αρχείο σάρωσης (scan) α) Της χειρόγραφης πληροφοριακής δήλωσης μίσθωσης και των δικαιολογητικών.

- Εάν γιατρός, εκπαιδευτικός, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια δεν έλαβε την ενίσχυση λόγω μη ύπαρξης ή λόγω ύπαρξης λανθασμένων στοιχείων αναφορικά με την περιφερειακή ενότητα ή τις περιφερειακές ενότητες στην οποία/ στις οποίες υπηρετούσε κατά το προηγούμενο του έτους καταβολής έτος, δύναται να υποβάλλει στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE αρχείο σάρωσης (scan):

α) της ενεργού κατά το εκάστοτε προηγούμενο του έτους καταβολής έτος σύμβασης μίσθωσης,

β) αποδεικτικών καταβολής του μισθώματος και γ) βεβαίωσης της υπηρεσίας για την περιφερειακή ενότητα ή τις περιφερειακές ενότητες στην οποία/στις οποίες υπηρετούσε.

- Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους δικαιούχους μισθωτές έως την 20ή Οκτωβρίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης, με σκοπό την καταβολή της ενίσχυσης έως το τέλος Νοεμβρίου. Τα δικαιολογητικά δύνανται να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης.

Έλεγχος - Κυρώσεις

13. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, με τα οποία υπολογίστηκε το ποσό της ενίσχυσης, είναι ανακριβή, με αποτέλεσμα αχρεώστητη καταβολή, εν όλω ή εν μέρει, ποσών ενίσχυσης, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται εντόκως, το οποίο υπολογίζεται από την ημερομηνία χορήγησης, και επιπλέον ο δικαιούχος αποκλείεται από κάθε χορήγηση της ενίσχυσης για τα επόμενα τρία έτη.