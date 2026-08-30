Γουόρεν Μπάφετ: Κλείνει τα 96, παραμένει «στο παιχνίδι» – Γιατί προβληματίζει η μετοχή της Berkshire

Ο Μπάφετ φέρεται να εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στις μεγάλες επενδυτικές αποφάσεις του ομίλου, την ώρα που η μετοχή του δυσκολεύεται να βρει βηματισμό.

Τα 96α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα ο Γουόρεν Μπάφετ, έχοντας παραδώσει πλέον τα ηνία της Berkshire Hathaway, αλλά όχι και εγκαταλείψει τον ρόλο που τον έκανε έναν από τους διασημότερους επενδυτές όλων των εποχών.

Ο Μπάφετ δεν είναι πλέον CEO της Berkshire, παραμένει όμως πρόεδρος και, σύμφωνα με το CNBC, εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στις μεγάλες επενδυτικές αποφάσεις του ομίλου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τοποθέτηση στη μητρική της Google, Alphabet, η οποία έχει διογκωθεί σε περίπου 36,6 δισ. δολάρια και αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα του χαρτοφυλακίου.

Αν, πάντως, ο ίδιος έχει λόγους να γιορτάζει, οι μέτοχοι της Berkshire έχουν λιγότερους.

Η μετοχή κατηγορίας Β της Berkshire Hathaway έκλεισε την Παρασκευή στα 505 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,5% από την αρχή του 2026. Και αυτό παρά το γεγονός ότι μετά τα αποτελέσματα του β' τριμήνου είχε φτάσει ενδοσυνεδριακά στα 537,74 δολάρια στις 10 Αυγούστου, πλησιάζοντας τα επίπεδα-ρεκόρ που είχε καταγράψει πριν από την ανακοίνωση του Μπάφετ, τον Μάιο του 2025, ότι θα αποχωρούσε από τη θέση του CEO.

Η αδυναμία της μετοχής δεν αποδίδεται σε έναν και μόνο παράγοντα. Αναλυτές επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, την αβεβαιότητα γύρω από τη νέα εποχή υπό τον Γκρεγκ Έιμπελ, αλλά και την απογοήτευση ορισμένων επενδυτών για το γεγονός ότι η Berkshire δεν έχει κινηθεί πιο επιθετικά για να αξιοποιήσει το τεράστιο απόθεμα μετρητών της.

Στη λίστα των πιθανών αιτιών μπαίνουν ακόμη η πάγια άρνηση της εταιρείας να καταβάλει μέρισμα, αλλά και το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η μεγάλη εξαγορά που περιμένει εδώ και χρόνια η αγορά – ένα deal της τάξης των 100 δισ. δολαρίων ή και περισσότερο.

Έτσι, στα 96 του, ο «Μάγος της Όμαχα» παραμένει ενεργός και εξακολουθεί να βάζει τη σφραγίδα του σε επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων. Το ερώτημα για την Berkshire, όμως, έχει πλέον αλλάξει: όχι τι θα κάνει ο Μπάφετ, αλλά εάν η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να εντυπωσιάζει τους επενδυτές στη μετά Μπάφετ εποχή.