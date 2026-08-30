Πυρά σε rave party στην Ελβετία: Ένας νεκρός, πέντε τραυματίες, ο δράστης αναζητείται

Περιστατικό με πυρά κατά την διάρκεια της νύκτας σε rave party στο ιπποδρόμιο της πόλης Ααράου της βόρειας Ελβετίας κοντά στην Ζυρίχη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία κάνοντας λόγο για «πολλά θύματα».

(upd 10:02) Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίσθηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της νύκτας σε rave party στο ιπποδρόμιο της πόλης Ααράου της βόρειας Ελβετίας.

Ο δράστης της επίθεσης διαφεύγει και αναζητείται.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί έπεσαν περί τις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου. Η εκδήλωση διαρκεί από το νωρίς απόγευμα μέχρι τις 02.00 την νύκτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ