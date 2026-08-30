Βενεζουέλα: Η Ροδρίγκες αποπειράται να καθησυχάσει για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Καθησύχασε ότι η Βενεζουέλα θα διατηρήσει την ιδιοκτησία και την κυριαρχία στις πετρελαιοπηγές της που πρόκειται να εκμεταλλευτούν εταιρείες των ΗΠΑ.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες υπερασπίστηκε χθες Σάββατο την «ιστορική» συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας, διαβεβαιώνοντας εν μέσω ατμόσφαιρας αμφιβολίας και επικρίσεων ότι η Βενεζουέλα θα διατηρήσει την ιδιοκτησία και την κυριαρχία στις πετρελαιοπηγές της που πρόκειται να εκμεταλλευτούν εταιρείες των ΗΠΑ.

Εννιά μήνες μετά την αιχμαλώτιση του προκατόχου της Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό, η συμφωνία που ανακοινώθηκε προχθές Παρασκευή προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα εκμεταλλευτούν μεγάλο μέρος των γιγαντιαίων αποθεμάτων αργού της χώρας με αντάλλαγμα επενδύσεις· η σύναψή της προκάλεσε ανάμικτες αντιδράσεις, επικρίσεις κι ελπίδες πως η χώρα οδεύει σε οικονομική ανάκαμψη.

Μιλώντας για τη «μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία», ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ αποκτούν τον «έλεγχο» 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ενώ η απουσία λεπτομερειών για τη συμφωνία μέχρι στιγμής έχει πυροδοτήσει έντονη φημολογία και σεναριολογία, με κάποιους να αναφέρονται σε ετεροβαρή αν όχι επαχθή συμφωνία που ευνοεί την Ουάσιγκτον σε βάρος του Καράκας, η υπηρεσιακή πρόεδρος θέλησε να καθησυχάσει.

«Ένα πράγμα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές: η Βενεζουέλα διατηρεί την ιδιοκτησία και την κυριαρχία των πόρων της», είπε η κ. Ροδρίγκες, η οποία κυβερνά υπό έντονη αμερικανική πίεση, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που αναμεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση.

Η συμφωνία, συνέχισε, θα φέρει «κεφάλαιο, τεχνολογία και επιχειρησιακή δυνατότητα για να υποστηριχτεί η ανάκαμψη στρατηγικής βιομηχανίας που επλήγη σκληρά από τις κυρώσεις», ωφελώντας τον πληθυσμό της Βενεζουέλας ευρύτερα.

Η κυβέρνηση υπολογίζει πως η χώρα θα έχει έσοδα 209 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα 25 χρόνια που θα διαρκέσει η συμφωνία.

Η κ. Ροδρίγκες τόνισε πως η χώρα της Λατινικής Αμερικής, χάρη σε φόρους και άδειες, θα βάζει στο δημόσιο ταμείο «σχεδόν 19 δολάρια» με κάθε βαρέλι που θα πωλείται.

Πετρέλαιο και φτώχεια

Η συμφωνία θορύβησε υποστηρικτές της κυβέρνησης και του λεγόμενου τσαβισμού (σ.σ. των σοσιαλιστικής έμπνευσης πολιτικών του εκλιπόντα πρώην προέδρου Ούγο Τσάβες), ιδίως για την ολοένα πιο καθοριστική αμερικανική επιρροή στη λήψη αποφάσεων για τις υποθέσεις της Βενεζουέλας.

«Δεν ξέρουμε ποιος θα ωφεληθεί», αν θα είναι «η Βενεζουέλα ή αυτοί» (σ.σ. οι ΗΠΑ), είπε χαρακτηριστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χεσούς Σαλασάρ, 68χρονος εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας. «Έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε».

Τους τελευταίους μήνες, καθ’ υπαγόρευση της Ουάσιγκτον, η κυβέρνηση της κ. Ροδρίγκες προώθησε μεταρρυθμίσεις ανοίγοντας στο ιδιωτικό κεφάλαιο, εντός και εκτός χώρας, τους τομείς του πετρελαίου, του αερίου, των μεταλλείων και των ορυχείων, που παρέμεναν υπό αυστηρό κρατικό έλεγχο για δεκαετίες.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ χαλάρωσαν κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας που είχαν επιβληθεί την εποχή του Νικολάς Μαδούρο.

Η παραγωγή πετρελαίου αυξήθηκε κατά 30% μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου και πλησιάζει πλέον σήμερα τα 1,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Παραμένει ωστόσο πολύ μακριά από τα 3 εκατ. βαρέλια την ημέρα όπου βρισκόταν στις αρχές του αιώνα, προτού αρχίσει να συρρικνώνεται εξαιτίας, ανάλογα με τον ποιο ρωτά κανείς, της έλλειψης συντήρησης κοιτασμάτων, της διαφθοράς, της κακοδιαχείρισης, των κυρώσεων...

Η συμφωνία θα μπορούσε να φέρει επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης που προσμένουν πολλοί στη Βενεζουέλα, η οποία παραμένει βυθισμένη στην κρίση που κορυφώθηκε την περίοδο 2014-2021 και είχε αποτέλεσμα εκατομμύρια να ολισθήσουν στη φτώχεια.

Αυτό ελπίζουν πολλοί που επιζούν μετά βίας με ελάχιστο μηνιαίο μισθό ισοδύναμο με μερικά λεπτά του δολαρίου και επιδόματα ως και 240 δολάρια τον μήνα, πολύ μακριά από τα 730 δολάρια που κοστίζει το καλάθι βασικών τροφίμων, κατά εκτιμήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ