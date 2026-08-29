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Ένταση Άγκυρας-Κιέβου μετά από επιθέσεις σε τουρκικά πλοία

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Ένταση Άγκυρας-Κιέβου μετά από επιθέσεις σε τουρκικά πλοία
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Ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Άγκυρα κλήθηκε το Σάββατο στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ανέφεραν πηγές του υπουργείου που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Διπλωματική ένταση καταγράφεται μεταξύ Άγκυρας και Κιέβου μετά από ουκρανικές επιθέσεις σε δύο τουρκικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Άγκυρα κλήθηκε το Σάββατο στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ανέφεραν πηγές του υπουργείου που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Το πλοίο ξηρού φορτίου Lider Bordo Mavi, το οποίο μετέφερε λαχανικά από τη Σαμψούντα στο ρωσικό λιμάνι Τουάπσε, χτυπήθηκε από τρία drones στις 26 Αυγούστου. Πέντε μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν.

Το "Lider Kocatepe", το οποίο στάλθηκε την επόμενη μέρα για να ρυμουλκήσει το πλοίο, έγινε επίσης στόχος επίθεσης από drone, σύμφωνα με τις πηγές.

Μετά τα περιστατικά, ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Άγκυρα κλήθηκε στο υπουργείο, όπου η Τουρκία εξέφρασε την αντίδρασή της στις επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, Τούρκοι αξιωματούχοι τόνισαν την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ζωής, της περιουσίας, της ναυσιπλοΐας και του περιβάλλοντος στη Μαύρη Θάλασσα και εξέδωσαν τις απαραίτητες προειδοποιήσεις, ανέφεραν οι πηγές.

Η Άγκυρα ζήτησε αμοιβαίο μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πολιτικά πλοία και τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των ανθρώπων και των πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Το Κίεβο έχει προειδοποιήσει ότι η Μαύρη Θάλασσα παραμένει ζώνη εχθροπραξιών και έχει προτρέψει τους πλοιοκτήτες που συνεχίζουν να εμπορεύονται με τη Ρωσία να λάβουν υπόψη τους αντίστοιχους κινδύνους.

Πηγή: skai.gr

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tags:
Τουρκία
Ουκρανία
Πλοία
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