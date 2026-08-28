Ποιες εταιρείες τροφίμων γύρισαν «σελίδα» μέσα στο καλοκαίρι

Τα μεγάλα deals του καλοκαιριού στη βιομηχανία τροφίμων. Ποιες εταιρείες άλλαξαν χέρια ή άνοιξαν την πόρτα σε στρατηγικό επενδυτή τους τελευταίους μήνες. Ποιο το νέο κεφάλαιο ανάπτυξης που ανοίγει από εδώ και πέρα.

Ένα ακόμη «θερμό» καλοκαίρι για τη βιομηχανία τροφίμων ήταν το εφετινό, καθώς αρκετές εμβληματικές εταιρείες του κλάδου είτε άλλαξαν χέρια, είτε απέκτησαν νέο «ιδιοκτήτη», ή ακόμη άνοιξαν την πόρτα τους σε κάποιον στρατηγικό επενδυτή, με στόχο να χαράξουν ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης στην επιχειρηματική τους διαδρομή.

Άλλωστε, συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η σύναψη μεγάλων επιχειρηματικών συμφωνιών σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς ο χώρος των τροφίμων παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές και εξακολουθεί να δίνει «ψωμί» για νέες επενδυτικές κινήσεις.

Τα deals του καλοκαιριού

Αναμφισβήτητα το μεγάλο deal στη βιομηχανία τροφίμων που ανακοινώθηκε τους τελευταίους μήνες ήταν η εξαγορά της Νιτσιάκος, του μεγαλύτερου παραγωγού πουλερικών στην Ελλάδα και ενός από τους σημαντικότερους καθετοποιημένους ομίλους τροφίμων της χώρας, από την MHP SE, τον κορυφαίο παραγωγό πουλερικών στην Ευρώπη.

Η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις κατά τα επόμενα χρόνια, με την ουκρανική MHP να αποκτά σταδιακά το 70% της Νιτσιάκος. Παράλληλα, η MHP δύναται να αυξήσει τη συμμετοχή της έως και το 100% σε μεταγενέστερο στάδιο. Το deal δύναται να συνδυάσει την ισχυρή παραγωγική βάση, την ηγετική θέση στην αγορά και τη μακρόχρονη παρουσία της Νιτσιάκος στην Ελλάδα με τη διεθνή τεχνογνωσία της MHP και την εμπειρία της στην ανάπτυξη επιχειρήσεων τροφίμων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Στόχος δε της συμφωνίας είναι η Νιτσιάκος να ενισχύσει περαιτέρω τις παραγωγικές και επιχειρησιακές της δυνατότητες, να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και να διευρύνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της MHP. Το νέο αυτό κεφάλαιο δημιουργεί ισχυρές προϋποθέσεις για την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής και των επενδυτικών σχεδίων της Νιτσιάκος, διατηρώντας την παραγωγική και διοικητική της βάση στην Ήπειρο.

Η ιστορία της Νιτσιάκος είναι μια ιστορία συνεχούς ανάπτυξης, ενώ η ενασχόληση με όλα τα είδη κρέατος, το εύρος των προϊόντων και η σημασία που έχει αποκτήσει η δραστηριότητα των ζωοτροφών την έχουν μετατρέψει από μία πτηνοτροφική επιχείρηση σε έναν μεγάλο οργανισμό τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.

Η MHP είναι ένας πανίσχυρος όμιλος τροφίμων και αγροδιατροφής με δραστηριότητες στους τομείς της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων, της εφοδιαστικής αλυσίδας και του λιανεμπορίου. Στο τιμόνι της βρίσκεται ο Ουκρανός επιχειρηματίας Yuriy Kosyuk, ιδρυτής, διευθύνων σύμβουλος και βασικός μέτοχος του ομίλου. Μέσω της WTI Trading ελέγχει περίπου το 60% της εταιρείας, ενώ το 2024 στο μετοχικό της κεφάλαιο εισήλθε και η σαουδαραβική SALIC, αποκτώντας ποσοστό 12,6%. Γεννημένος τον Μάιο του 1968, ο Ουκρανός μεγιστάνας ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στον τομέα του εμπορίου αγροτικών προϊόντων. Η ίδρυση της MHP ήρθε το 1998. Ο Yuriy Kosyuk θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Ουκρανίας, ενώ έχει μπει και στο «κλαμπ» των δισεκατομμυριούχων.

Η MHP ξεκίνησε ως μια αμιγώς πτηνοτροφική επιχείρηση στην Ουκρανία και σήμερα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους αγροδιατροφικούς ομίλους της Ευρώπης, με παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, την Ισπανία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και με θυγατρικές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Μέση Ανατολή και άλλες χώρες. Σύμφωνα με το WattPoultry, η MHP είναι ο κορυφαίος παραγωγός πουλερικών στην Ευρώπη. Ο όμιλος εξάγει προϊόντα πουλερικών, επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος, δημητριακά, φυτικά έλαια και βιομεθάνιο σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου από το 2008, ενώ το 2025 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε περίπου 3,8 δισ. δολάρια.

Στα τέλη Ιουλίου το επενδυτικό κεφάλαιο Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF προχώρησε στην απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην κρητική εταιρεία παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας «Το Μάννα» Ν. Τσατσαρωνάκης, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, εξωστρέφειας και περαιτέρω ενίσχυσης της δυναμικής μιας επιχείρησης που μετρά ήδη 78 χρόνια πορείας στον κλάδο παραγωγής επώνυμων προϊόντων. Η κρητική αρτοβιομηχανία διαθέτει παραγωγική μονάδα στα Χανιά, όπου συνδυάζει σύγχρονες διαδικασίες παραγωγής με παραδοσιακές τεχνικές και υψηλά πρότυπα ασφαλείας τροφίμων. Επίσης κατέχει ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά χάρη στη μεγάλη αναγνωρισιμότητα του brand και στη μακροχρόνια παράδοσή της, ενώ έχει και ισχυρή εξαγωγική παρουσία. Η επένδυση του Elikonos 3 θα συμβάλλει στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας, με έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειάς της.

Στόχος είναι «Το Μάννα» Τσατσαρωνάκης να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της ελληνικής και μεσογειακής διατροφής, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Το Elikonos 3 στοχεύει σε επενδύσεις σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των εταιρειών του χαρτοφυλακίου. Η επενδυτική στρατηγική εστιάζει στην παροχή κεφαλαίων ανάπτυξης, σε συνδυασμό με ενεργή συμμετοχή στη στρατηγική και επιχειρησιακή εξέλιξη των εταιρειών του χαρτοφυλακίου, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Πολύτιμο δε «σύμμαχο» για τη συνέχεια των επενδύσεων του Elikonos 3 αποτελεί η ισχυρή παρακαταθήκη που άφησε το προηγούμενο growth private equity fund, το Elikonos 2. Και εκείνο πραγματοποίησε μακρά λίστα επενδύσεων σε εταιρείες από τον κλάδο των τροφίμων.

Tην ίδια ώρα, ολοένα και ισχυροποιείται το ενδιαφέρον και του Halcyon Equity Partners για την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων. Άλλωστε το Halcyon Equity Partners, με Managing Partner την Ελένη Μπαθιανάκη, έχει «ξετυλίξει» εδώ και χρόνια την επενδυτική του στρατηγική «Invest in the Best of Greece», σύμφωνα με την οποία επενδύει σε ελληνικές εταιρείες με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφεια.

Μόλις στις αρχές Ιουλίου ανακοινώθηκε η επένδυση του Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR στην Kayak ΑΕ, τη γνωστή ελληνική εταιρεία που παράγει και διανέμει προϊόντα premium παγωτού, frozen yogurt και γλυκών.

Η Kayak ιδρύθηκε το 1993 από την οικογένεια Σταυρίδη και εξειδικεύεται στην παραγωγή και διανομή premium παγωτών, frozen yogurt και γλυκού, μέσα από τρία διακριτά brands - Kayak, Chillbox και Goatit. Το δίκτυο της εταιρείας αποτελείται σήμερα από πάνω από 80 ιδιόκτητα και franchise καταστήματα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενώ τα προϊόντα της διατίθενται σε περισσότερα από 2.000 σημεία HoReCa. Η Kayak λειτουργεί μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής στο Κορωπί, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την παραγωγή όλων των προϊόντων της.

Η επένδυση του Halcyon Equity Partners αναμένεται να στηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξης της Kayak, ενισχύοντας τη διεθνή της επέκταση, διευρύνοντας την εμπορική της παρουσία και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω επενδύσεις στην καινοτομία των προϊόντων και στην ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας. Βασικός άξονας του σχεδίου ανάπτυξης είναι μια στοχευμένη στρατηγική συμπληρωματικών εξαγορών, η οποία αναμένεται να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο σημάτων και τη γεωγραφική παρουσία της εταιρείας.

Σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη οργανική ανάπτυξη και τις λειτουργικές βελτιώσεις, η στρατηγική αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Kayak στην αγορά premium παγωτού, frozen yogurt και γλυκών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές.

Τον περασμένο, δε, Ιούνιο έγινε γνωστή η στρατηγική επένδυση του Halcyon Equity Partners στη Mailo’s, ένα από τα πιο δυναμικά ανερχόμενα concepts fast‑casual εστίασης, με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Λίβανο και αισίως και Καναδά. Η Mailo’s ιδρύθηκε το 2019 και έχει καθιερωθεί στην ελληνική αγορά street food, προσφέροντας μακαρονάδες με φρέσκα ζυμαρικά, τα οποία παρασκευάζονται καθημερινά στα καταστήματα, μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο quick service restaurant. Το brand έχει χτίσει πιστό κοινό και ξεκάθαρη δυναμική επέκτασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με δίκτυο που αποτελείται σήμερα από 50 καταστήματα.

Η αναπτυξιακή πορεία της Mailo’s ενισχύθηκε περαιτέρω το 2024 μέσω της στρατηγικής συμμετοχής της VG Holding, της οποίας πλειοψηφικός μέτοχος είναι ο Βλάσσης Γεωργάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Γρηγόρης Α.Β.Ε.Ε. Η συνεργασία αυτή προσέδωσε στη Mailo’s πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνογνωσία, υποδομές και συνέργειες, επιταχύνοντας την ανάπτυξή της και ενισχύοντας την αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα. Με ένα franchise‑led μοντέλο και ευρεία καταναλωτική απήχηση, η Mailo’s εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας παρουσίας της και τη διεθνή της επέκταση.