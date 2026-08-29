Νεπάλ: Στους 675 οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοουμένων και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα.

Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ την Τετάρτη, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο (29/08) η αρχή διαχείρισης εκτάκτων αναγκών. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοουμένων και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα.

Η Κίνα έχει αναφέρει επτά θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 683, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένων 2.426 μόνο από την πλευρά του Νεπάλ και τουλάχιστον 554 στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 517 αλλοδαποί, πολλοί από τους οποίους είναι ινδουιστές προσκυνητές από την Ινδία – σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία και από τις δύο χώρες, ενώ έχουν ανασυρθεί 633 πτώματα.

Υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένοι νεκροί ενδέχεται να έχουν παρασυρθεί κατάντη του ποταμού μέχρι και την Ινδία. Όσοι κατάφεραν να διασωθούν λένε ότι έχουν χάσει τα πάντα και τώρα αντιμετωπίζουν μια αγωνιώδη αναμονή για να μάθουν την τύχη των αγαπημένων τους που αγνοούνται, καθώς και την προοπτική να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από το μηδέν.

«Όλοι οι οικισμοί κοντά στον ποταμό παρασύρθηκαν. Δεν έχει μείνει τίποτα», δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επιζών Μπούντι Ραμ Ντανγκόλ. Το τραύμα από την καταστροφή της Τετάρτης είναι τεράστιο και, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, ενδέχεται να έχουν πληγεί έως και 93.000 άνθρωποι. «Πολλές γέφυρες έχουν παρασυρθεί και οι κύριοι δρόμοι έχουν διακοπεί, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολη η πρόσβαση σε ορισμένες από τις πιο πληγείσες κοινότητες», ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός.

Τουλάχιστον 18 σχολεία έχουν παρασυρθεί και άλλα 20 έχουν υποστεί ζημιές, με την καταστροφή να αγγίζει περίπου 10.000 παιδιά σχολικής ηλικίας, σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF). Η πλημμύρα από πάγο και λάσπη προκάλεσε τη δημιουργία τεράστιων λιμνών, και μία από αυτές έχει καταστεί άμεση απειλή για τους διασώστες που ερευνούν την περιοχή αναζητώντας επιζώντες.