Η Banca Monte dei Paschi ετοιμάζει πρόταση εξαγοράς των BPM, Banca Generali έναντι 34 δισ. ευρώ

Η Banca Monte dei Paschi di Siena σχεδιάζει διπλή κίνηση για την εξαγορά των Banca Generali και Banco BPM έναντι συνολικής αξίας 34 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Banca Monte dei Paschi di Siena σχεδιάζει διπλή κίνηση για την εξαγορά των Banca Generali και Banco BPM έναντι συνολικής αξίας 34 δισεκατομμυρίων ευρώ (40 δισ. δολ.), καθώς επιδιώκει να αποτρέψει την απόκτησή τους από την ανταγωνίστρια Intesa Sanpaolo SpA.

Η τράπεζα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προχωρά σε πρόταση εξαγοράς για την Banco BPM, αποτιμώντας την στα 25,3 δισ. ευρώ, ενώ εκείνη για την Banca Generali, αποτιμά την τράπεζα στα 8,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Στο πλαίσιο του σχεδίου, η Monte Paschi θα καταβάλει έκτακτο μέρισμα 4 δισ. ευρώ, μέσω συνδυασμού μετρητών και μετοχών από το μερίδιό της στην ιταλική ασφαλιστική εταιρεία Assicurazioni Generali SpA.

Η Monte Paschi θα συγκαλέσει συνεδρίαση στις 29 Οκτωβρίου για να ζητήσει από τους μετόχους της για το συγκεκριμένο σχέδιο, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η κίνηση αυτή, υψηλού ρίσκου, υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Διευθύνων Σύμβουλος Luigi Lovaglio καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε μια προσπάθεια να αποτρέψει μια εξαγορά από την Intesa, η οποία υπέβαλε προσφορά πριν από λίγο περισσότερο από δύο μήνες. Μια προηγούμενη ιδέα για συγχώνευση επί ίσοις όροις με την Banco BPM απέτυχε.

Η εξαγορά της Banca Generali θα διεύρυνε την παρουσία της Monte Paschi στον τομέα της διαχείριση περιουσίας, ενώ μια συνένωση με την Banco BPM θα της έδινε ισχυρότερη παρουσία σε ορισμένες από τις πλούσιες βόρειες περιοχές της Ιταλίας.

Η Monte Paschi ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι προσφέρει 1,567 μετοχές της για κάθε μετοχή της Banco BPM και 6,958 μετοχές της για κάθε μετοχή της Banca Generali.