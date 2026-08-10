Apple: Tα σχέδια για το smartwatch της νέας εποχής - Οι οθόνες και ο ρόλος του fitness

Η Apple εξετάζει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της σειράς smartwatch της, ενόψει της μετάβασης του κλάδου σε συσκευές χωρίς οθόνη.

Η Apple παρουσίασε το Smartwatch της πριν από περισσότερο από μια δεκαετία με σχεδιασμό και interface που κέντρισαν το ενδιαφέρον καθώς έμοιαζαν πραγματικά καινούργια. Αν και η συσκευή έμοιαζε σε μεγάλο βαθμό με ένα παραδοσιακό τετράγωνο ρολόι χειρός, προσέφερε εφαρμογές και μια εμπειρία τύπου iPhone.

Από τότε, η Apple έχει επικεντρωθεί στην εξέλιξη του ρολογιού παρά στην επανεφεύρεση του. Αυτό σημαίνει ότι προσφέρει λεπτότερα μοντέλα και μεγαλύτερες εκδόσεις. Τα ρολόγια είναι πλέον πιο ανθεκτικά στο νερό και διαθέτουν κινητή τηλεφωνία, ακόμη και δορυφορική συνδεσιμότητα. Και οι συσκευές έχουν γίνει περισσότερο ένα εργαλείο υγείας, με ηλεκτροκαρδιογραφήματα, ανίχνευση υπέρτασης και ειδοποιήσεις υπνικής άπνοιας. Ωστόσο, το συνολικό πακέτο είναι σε μεγάλο βαθμό το ίδιο, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Σήμερα, ο καλύτερος τρόπος για να περιγράψει κανείς το Apple Watch είναι ως μια μικρογραφία iPhone για τον καρπό του: μια συσκευή για την παρακολούθηση της υγείας και της φυσικής κατάστασης, την εκτέλεση εφαρμογών, τη διαχείριση ειδοποιήσεων και την επικοινωνία. Η σχεδιαστική γλώσσα και η εμπειρία χρήστη παρέμειναν αξιοσημείωτα συνεπείς καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, εμπνέοντας ένα κύμα ανταγωνιστικών smartwatch με παρόμοια εμφάνιση και λειτουργικότητα.

H formula έχει λειτουργήσει. Το Apple Watch συνεχίζει να προσελκύει νέους αγοραστές και παραμένει το smartwatch με τις περισσότερες πωλήσεις - ακόμη και όταν αντιμετωπίζει μεγαλύτερο ανταγωνισμό από εταιρείες όπως η Oura Health, η Whoop και η Google της Alphabet. Αξιοσημείωτα, οι πωλήσεις ρολογιών της Apple αυξήθηκαν κατά 21% το πρώτο τρίμηνο, ενώ εταιρείες όπως η Samsung Electronics υπέστησαν μειώσεις, σύμφωνα με την Counterpoint Research.

Παράλληλη πορεία με το iPhone

Κατά κάποιο τρόπο, το Apple Watch ακολούθησε την ίδια πορεία με το iPhone. Το σημερινό iPhone είναι ένας σαφής διάδοχος του αρχικού μοντέλου του 2007, με την εμφάνισή του να αλλάζει μόνο σταδιακά με την πάροδο του χρόνου (μεγαλύτερες οθόνες το 2014, η αφαίρεση του κουμπιού Home το 2017, προσφορές τριπλής κάμερας το 2019 και πολύ λεπτότερες εκδόσεις το 2025).

Το iPhone, ωστόσο, πρόκειται να υποστεί την πρώτη πραγματικά επαναστατική αλλαγή σχεδιασμού του με το πτυσσόμενο μοντέλο της Apple φέτος. Όπως αναφέρει το Bloomberg, η εταιρεία πιστεύει ακράδαντα στην κατηγορία των πτυσσόμενων και σχεδιάζει ήδη ένα μοντέλο δεύτερης γενιάς για το 2027. Αυτό θα ακολουθηθεί από μια τρίτη έκδοση ήδη από το 2028, με ελαφρώς μεγαλύτερες οθόνες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Το Apple Watch θα μπορούσε να είναι έτοιμο για μια παρόμοια αναθεώρηση - κάτι που μεταμορφώνει το προϊόν για μια νέα εποχή. Εδώ και χρόνια, η σειρά έχει λάβει μόνο σταδιακές ενημερώσεις. Το μοντέλο Ultra έχει την ίδια εμφάνιση από το 2022, και το ρολόι Series 11 παραμένει σαφώς βασισμένο στον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε με τη Series 4 το 2018.

Προς το παρόν, η τάση των μέτριων αναβαθμίσεων θα συνεχιστεί. Τα επερχόμενα Series 12 και Ultra 4 έχουν προγραμματιστεί να λάβουν κάποιες βελτιώσεις στο εσωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης πραγματικής ενίσχυσης της απόδοσής τους εδώ και χρόνια. Και η Apple εργάζεται πάνω σε μια προσθήκη στα στυλ, με την εταιρεία να σχεδιάζει την επιστροφή μιας επιλογής κεραμικής θήκης είτε φέτος είτε του χρόνου. Θα προσφέρει επίσης νέα χρώματα και λουράκια, καθώς και μια σειρά από νέες αναβαθμίσεις που σχετίζονται με την υγεία και τη φυσική κατάσταση.

Στο δρόμο που χάραξε το fitness

Ωστόσο, έρχονται μεγαλύτερες και κινήσεις όπως σημειώνει το Bloomberg. Η ομάδα βιομηχανικού σχεδιασμού της Apple διερευνά μια ευρύτερη επανεξέταση των smartwatch της τον τελευταίο χρόνο περίπου και αξιολογεί αρκετές διαφορετικές κατευθύνσεις. H εταιρεία πρέπει να προσαρμοστεί στην άνοδο που σημειώνουν τα άνευ οθόνης βραχιολάκια fitness tracker αλλά και τα «έξυπνα» ρολόγια. Είναι φθηνότερα, ελαφρύτερα και, για πολλούς ανθρώπους, πιο διασκεδαστικά και βολικά στη χρήση.

Η Apple λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτή την αλλαγή στον κλάδο. Η εταιρεία εξετάζει πραγματικά διαφορετικούς τύπους οθονών και διάφορα μεγέθη. Αν και είναι απίθανο να κυκλοφορήσουν στην αγορά, έχουν ακόμη και στρογγυλές οθόνες. Επίσης, εξετάζεται η πιθανή προσθήκη premium μοντέλων πέρα ​​από τις εκδόσεις Ultra και Hermès.

Η εταιρεία δεν έχει καταλήξει ακόμη σε μία μόνο κατεύθυνση, αλλά είναι αποφασισμένη να επανεφεύρει τη σειρά προϊόντων της ανταποκρινόμενη στον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Η Apple στοχεύει επίσης να δώσει νέα πνοή στο τμήμα Wearables, Home and Accessories, ο οποίος δυσκολεύεται να δημιουργήσει ουσιαστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αν και οι πωλήσεις του τμήματος αυξήθηκαν σχεδόν κατά 7% το τελευταίο τρίμηνο, τα συνολικά έσοδα από προϊόντα ξεπέρασαν κατά πολύ την κατηγορία, σημειώνοντας άνοδο 18%.