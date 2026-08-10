Αύξηση 1,1% στη βιομηχανική παραγωγή τον Ιούνιο - Στο +3,3% το πρώτο εξάμηνο

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Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026, παρουσίασε μείωση 0,4%.

Αύξηση 1,1% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Ιουνίου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026, παρουσίασε μείωση 0,4%.

Από την αύξηση:

* Κατά 2,4% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

Από τη μείωση:

* Κατά 2,6% του Δείκτη Παροχής Νερού.

* Κατά 3,0% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. H μείωση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

* Κατά 3,8% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.