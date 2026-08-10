Συνεχίζει να επεκτείνεται η Pepco στην Ελλάδα - Τα νέα καταστήματα

Προσεγγίζει τα 60 καταστήματα το πανελλαδικό δίκτυο της πολωνικής αλυσίδας Pepco. Πού άνοιξαν τέσσερα νέα καταστήματα μέσα στο καλοκαίρι.

Με νέα σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα επεκτείνει το δίκτυό της η Pepco, η πολωνική αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού - γνωστή σε πολλούς ως το αντίπαλο δέος της Jumbo. Λίγο πριν συμπληρώσει τέσσερα χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η Pepco στοχεύει σε ακόμη περισσότερα καταστήματα προσεχώς, διεκδικώντας ακόμη μεγαλύτερα μερίδια στο εγχώριο οικοσύστημα του λιανεμπορίου.

Ήδη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπό της, το δίκτυο της Pepco αριθμεί πλέον 57 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Τέσσερα νέα καταστήματα μέσα στο καλοκαίρι

Τα προηγούμενα 24ωρα άνοιξαν δύο νέα καταστήματα, ενώ από τις αρχές του καλοκαιριού, το δίκτυο της Pepco έχει επεκταθεί κατά τέσσερα σημεία πώλησης.

Ειδικότερα, στις 31 Ιουλίου άνοιξαν δύο νέα καταστήματα σε Κορωπί (Βασιλέως Κωνσταντίνου 267) και Καλαμπάκα (Εθνική Οδός Τρικάλων-Καλαμπάκας), ενώ προηγήθηκε στις 30 Ιουνίου το πρώτο κατάστημα Pepco στην Τρίπολη (Μουντζουροπούλου και Ναυαρίνου). Στα τέλη δε του περασμένου Μαΐου άνοιξε το πρώτο κατάστημα Pepco στην Κατερίνη και δη στη διεύθυνση Δημοτικού Σταδίου 10.

Με το δίκτυο της Pepco να προσεγγίζει πλέον τα 60 σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα, επόμενος στόχος είναι να φτάσει το ορόσημο των 100 καταστημάτων τα επόμενα χρόνια.

Εδώ και μερικά χρόνια, άλλωστε, ολοένα και περισσότερες ξένες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο της low cost ένδυσης, πραγματοποιούν «απόβαση» στην ελληνική αγορά, αναπτύσσοντας καταστήματα απ’ άκρη σ’ άκρη στη χώρα.

Ήταν Οκτώβριος του 2022 όταν το πρώτο κατάστημα Pepco άνοιξε τις πύλες του στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Piraeus Retail Park της Trade Estates ΑΕΕΑΠ του ομίλου Fourlis. Από τότε, η επέκταση του δικτύου καταστημάτων της πολωνικής αλυσίδας κρίνεται εντυπωσιακή, ενώ μόλις μέσα στους πρώτους 12 μήνες δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα είχε ανοίξει συνολικά 22 καταστήματα…

Το αποτύπωμα του ομίλου πανευρωπαϊκά

Το 2025 ο όμιλος Pepco άνοιξε 247 νέα καταστήματα, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 4.359 καταστήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η επέκταση επικεντρώθηκε σε αγορές υψηλής απόδοσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στη Δυτική Ευρώπη.

Για το οικονομικό έτος 2026, ο όμιλος στοχεύει στο άνοιγμα περίπου 250 νέων καταστημάτων, εστιάζοντας στη μελετημένη επέκταση σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την επιλεκτική είσοδο σε νέες γεωγραφικές περιοχές.

Η ιστορία του Πολωνού retailer

Η πολωνική αλυσίδα εκπτωτικών καταστημάτων με έδρα το Πόζναν, μέσα σε 22 χρόνια κατάφερε να κατακτήσει την Ευρώπη, διαθέτοντας πλέον ένα δίκτυο περισσότερων από 4.300 καταστημάτων.

Ο όμιλος ιδρύθηκε το 1999, ενώ τα πρώτα καταστήματα Pepco - 14 συνολικά - έκαναν την εμφάνισή τους το 2004 στις μεγαλύτερες πόλεις της Πολωνίας. Από τότε η ανάπτυξη είναι συνεχής, με την εταιρεία να συμπληρώνει μέσα σε μόλις τρία χρόνια (2007) 100 καταστήματα.

Το μοντέλο λειτουργίας ξεπέρασε αρκετά σύντομα τα πολωνικά σύνορα, καθώς το 2013 ανοίγουν καταστήματα Pepco σε Τσεχία και Σλοβακία. Ένα χρόνο αργότερα, τα 500 καταστήματα είναι γεγονός, ενώ το 2015 η εταιρεία επεκτείνεται σε Ρουμανία και Ουγγαρία.

Το 2016 το δίκτυο φτάνει τα 1.000 καταστήματα ενώ την περίοδο 2017-2019 τα Pepco ταξιδεύουν σε Κροατία, Σλοβενία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία και Βουλγαρία. Το 2020 η «απόβαση» συνεχίζεται σε Ιταλία και Σερβία, με την εταιρεία να γιορτάζει ταυτόχρονα τα εγκαίνια του χιλιοστού καταστήματός της στην Πολωνία. Ακολούθησε η επέκταση του δικτύου σε Ισπανία, Αυστρία, Γερμανία, Πορτογαλία, ενώ το 2022 η αλυσίδα έκανε την εμφάνισή της και στην Ελλάδα.

Η Pepco είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας από τον Μάιο του 2021 και πλέον εξυπηρετεί περισσότερους από 36 εκατομμύρια πελάτες κάθε μήνα.