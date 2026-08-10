Χρηματιστήριο: Σε δοκιμασία οι 2.600 μονάδες

Με ήπιες πιέσεις ξεκινά η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς το επενδυτικό κλίμα παραμένει «όμηρος» των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζει εκ νέου ανοδικά η Metlen.

Upd. 15:51

Με ήπιες πιέσεις ξεκινά η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς το επενδυτικό κλίμα παραμένει «όμηρος» των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Παρά τις πρόσφατες αλλεπάλληλες διαβεβαιώσεις εκ μέρους της αμερικανικής ηγεσίας για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, η συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ… αγνοείται.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν πως αυτή τη στιγμή όλα παραμένουν στον «αέρα» και φαίνεται ότι θα χρειαστεί κι άλλος χρόνος μέχρι να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Επομένως, οι έντονες διακυμάνσεις στην αγορά πετρελαίου είναι πιθανό να συνεχιστούν για κάποιο διάστημα.

Προς το παρόν, βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα. Από τη μία πλευρά, προβλέπεται ότι τα αμερικανικά πλοία δεν θα επιτρέπεται να διέρχονται από τα Στενά, ενώ την ίδια στιγμή το Ιράν αναμένει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού. Επιπλέον, υπάρχουν πληροφορίες για νέες επιθέσεις του Ιράν εναντίον «εχθρικών στόχων» στα Στενά του Ορμούζ. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου ξανά πάνω από στα 85 δολάρια το βαρέλι.

Και οι αγορές ομολόγων παραμένουν νευρικές εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για τα Στενά του Ορμούζ και τις επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας και τον πληθωρισμό. Ενδεικτικά, η απόδοση του γερμανικού διετούς ομολόγου κινείται γύρω στο 2,75%, ενώ οι αγορές συνεχίζουν να προεξοφλούν πλήρως δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ έως τα μέσα του 2027.

Σε αυτό το κλίμα ο DAX στη Φρανκφούρτη ενισχύεται οριακά κατά 0,26%, όπως και ο CAC στο Παρίσι κατά 0,13%, ενώ ο βρετανικός FTSE100 υποχωρεί 0,26%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.603,70 μονάδες με απώλειες 0,43%, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών σε αρνητικό έδαφος.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 0,22% στις 3.032,59 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ, η ΕΤΕ ενισχύεται κατά 0,25%, ενώ οριακά θετικά κινείται και η Alpha Bank (+0,02%). Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει η Optima (-1,29%), ενώ ακολουθούν η CrediaBank (-0,63%), η Τρ. Πειραιώς (-0,56%), η Eurobank (-0,40%) και η Τρ. Κύπρου (-0,37%)

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,3 με 50 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 65 σε αρνητικό και 36 αμετάβλητους.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 104,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 9,70 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζει εκ νέου ανοδικά η Metlen με κέρδη 2,11% στα 49,40 ευρώ, ενώ ακολουθούν σε θετικό έδαφος οι Viohalco (+0,89%), Allwyn (+0,59%), ΔΑΑ (+0,48%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,31%), ΔΕΗ (+0,18%) και Jumbo (+0,15%). Lamda Development και Τιτάν κινούνται αμετάβλητες στα 6,40 ευρώ και 51,85 ευρώ αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνει η Coca-Cola HBC (-3,79%) και ακολουθούν οι μετοχές των Cenergy (-1,65%), Aegean (-1,37%), ElvalHalcor (-1,34%), ΕΥΔΑΠ (-1,28%), ΟΤΕ (-0,91%), Helleniq Energy (-0,38%), Aktor (-0,19%) και Motor Oil (-0,09%).