Πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής - Ενισχύονται οι δυνάμεις, εκκενώθηκε η περιοχή Αγ. Στυλιανού

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά στον Κουβαρά, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, σήμερα 10 Αυγούστου 2026, περίπου στις 08:00, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της πυροσβεστικής, οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Στυλιανός, κάτι που θα αποτιμηθεί μετά την κατάσβεση. Ωστόσο φαίνεται πως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απομακρύνουν τη φωτιά από τον οικισμό και την κατευθύνουν προς το βουνό, μέσα σε χαράδρα που δυσχαιρένει το έργο των πυροσβεστών.

Μετά τη νέα ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης επιχειρούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 42 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών). Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο δήμος Σαρωνικού.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία κάνει εκτροπή κυκλοφορίας επί της Λ. Σουνίου από το ύψος τη Λ. Λαυρίου, ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό και επί της Ελ. Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου.

Λίγο νωρίτερα εστάλη νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Άγιος Στυλιανός Κουβαρά, καθώς η πυρκαγιά, λόγω των ισχυρών ανέμων κινείται στην πλαγιά προς τα σπίτια. Το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στη περιοχή Αγίου Στυλιανού Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Καλύβια Θορικού. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08.00 το πρωί σε μια πλαγιά κοντά στον οικισμό Άγιο Στυλιανό και έγινε άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων πυρόσβεσης. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.