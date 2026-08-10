Ιράν: Η συμφωνία Σ. Αραβίας, Πακιστάν, Τουρκίας δείχνει μεταβολή αντίληψης απέναντι στις ΗΠΑ

«Οι χώρες της περιοχής αντιλήφθηκαν ότι η ασφάλεια δεν είναι εμπόρευμα που προμηθεύεσαι από ψεύτες μεσάζοντες», δήλωσε ο Ισμαΐλ Μπαγαΐ.

Η αμυντική συμφωνία της περασμένης εβδομάδας ανάμεσα στην Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Τουρκία δείχνει «μεταβολή της αντίληψης» στην περιοχή απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

«Οι χώρες της περιοχής αντιλήφθηκαν ότι η ασφάλεια δεν είναι εμπόρευμα που προμηθεύεσαι από ψεύτες μεσάζοντες», δήλωσε ο Ισμαΐλ Μπαγαΐ κατά την διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου αναφερόμενος στην Ουάσινγκτον, σύμμαχο των τριών χωρών που υπέγραψαν την συμφωνία.

Οι χώρες του Κόλπου, κάποτε πυλώνες σταθερότητας στην Μέση Ανατολή, έγιναν συστηματικά στόχος ιρανικών επιθέσεων κατά την διάρκεια του πολέμου σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Αμερικανικά συμφέροντα και κυρίως αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις έγιναν στόχος της Τεχεράνης στις χώρες του Κόλπου.

«Οι χώρες της περιοχής δεν μπορούν πλέον να υπολογίζουν στις εγγυήσεις ασφαλείας που υπόσχονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας.

Η Τεχεράνη δεν έχει λόγους «να ανησυχεί ότι η συμφωνία αυτή κατευθύνεται εναντίον της», είπε επικαλούμενος «τους βαθείς θρησκευτικούς, ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς» ανάμεσα στις τρεις αυτές χώρες και το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ