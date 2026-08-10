TSMC: Άλμα 45% στις πωλήσεις Ιουλίου - Σε συζητήσεις για κοινή επένδυση με την Sony

Άλμα 45% στις μηνιαίες πωλήσεις κατέγραψε η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), σε μια ένδειξη της επίμονης ζήτησης για hardware τεχνητής νοημοσύνης εν μέσω μεταβλητότητας στην αγορά.

Άλμα 45% στις μηνιαίες πωλήσεις κατέγραψε η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), σε μια ένδειξη της επίμονης ζήτησης για hardware τεχνητής νοημοσύνης εν μέσω μεταβλητότητας στην αγορά.

Τα έσοδα της εταιρείας που τροφοδοτεί με τσιπ τις Nvidia και Apple έφτασαν τα 14,5 δισ. δολάρια τον Ιούλιο, με τους αναλυτές να αναμένουν κατά μέσο όρο αύξηση 46,8% των πωλήσεων το τρέχον τρίμηνο.

Τον περασμένο μήνα, η TSMC αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τις επενδυτικές δαπάνες και τα έσοδά της για το 2026, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για τσιπ που τροφοδοτούν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχιστεί το 2027 και τα επόμενα χρόνια. Η TSMC αναμένει πλέον ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της θα ανέλθουν σε επίπεδο-ρεκόρ, μεταξύ 60 και 64 δισ. δολαρίων το 2026, ενώ προβλέπει ότι οι πωλήσεις της για το σύνολο του έτους θα αυξηθούν κατά λίγο περισσότερο από 40% σε όρους δολαρίου.

Επένδυση στους αισθητήρες εικόνας

Η Sony Group και η TSMC βρίσκονται σε συζητήσεις για επένδυση συνολικού ύψους 1 τρισ. γεν (6,4 δισ. δολάρια) σε σχεδιαζόμενο εργοστάσιο αισθητήρων εικόνας στην Ιαπωνία, μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Οι δύο εταιρείες επιδιώκουν να ξεκινήσουν την παραγωγή το 2029, ανέφερε η ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων. Δεν έχει γίνει γνωστό το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της υπό συζήτηση επένδυσης.

Η TSMC και ο βραχίονας ημιαγωγών της Sony, Sony Semiconductor Solutions Corp., ποντάρουν στην αυξανόμενη ζήτηση από ρομπότ που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και αυτοοδηγούμενα οχήματα, εφαρμογές που αναμένεται να απαιτούν ολοένα περισσότερους αισθητήρες για τη λειτουργία τους.

Τον Μάιο, οι δύο εταίροι είχαν ανακοινώσει ότι βρίσκονται σε προκαταρκτικές συζητήσεις για τη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής και εγκαταστάσεων ανάπτυξης εντός του υφιστάμενου εργοστασίου αισθητήρων εικόνας της Sony στο Κουμαμότο, στη νότια Ιαπωνία.