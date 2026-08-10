S&P 500: Στις 8.000 μονάδες ανεβάζει τον πήχη η JP Morgan

Πλέον τουλάχιστον επτά χρηματιστηριακές εταιρείες αναμένουν ότι το σημείο αναφοράς θα φτάσει το επίπεδο των 8.000 έως το τέλος του 2026.

Σε αναβάθμιση της τιμής στόχου της για τον S&P 500 στις 8.000 μονάδες έως το τέλος του έτους, προχώρησε η JP Morgan, επικαλούμενη τις προοπτικές για σταθερά εταιρικά κέρδη και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη ότι οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη από μεγάλους υπερεπενδυτές θα οδηγήσουν σε ταχύτερη αύξηση εσόδων.

Ο νέος στόχος υποδηλώνει άνοδο περίπου 3,1% από το τελευταίο κλείσιμο του δείκτη στις 7.757,64 και έρχεται να προστεθεί σε ένα κύμα «bull market» εκτιμήσεων, με τουλάχιστον επτά χρηματιστηριακές εταιρείες να αναμένουν τώρα ότι το σημείο αναφοράς θα φτάσει το επίπεδο των 8.000 έως το τέλος του 2026.

«Καθώς τα αυξημένα ανεκτέλεστα στοιχεία μετατρέπονται σε αναγνωρισμένα έσοδα, η ανάπτυξη στο cloud θα πρέπει να παραμείνει καλά υποστηριζόμενη, συμβάλλοντας στην επικύρωση των αυξανόμενων κεφαλαιουχικών δαπανών της Τεχνητής Νοημοσύνης, στην ενίσχυση της κάλυψης παραγγελιών και στην περαιτέρω άμβλυνση των ανησυχιών για την απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC)», σύμφωνα με τους αναλυτές της J.P. Morgan.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία αναθεώρησε επίσης τις προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή του S&P 500 στα 365 δολάρια για το 2026 και στα 420 δολάρια για το 2027. Νωρίτερα, είχε προβλέψει 350 δολάρια για το 2026 και 390 δολάρια για το 2027.

Από τις 436 εταιρείες του S&P 500 που είχαν ανακοινώσει αποτελέσματα τριμήνου Ιουνίου έως το πρωί της Παρασκευής, το 85,1% ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, ποσοστό πολύ πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 68% από το 1994.

Η J.P. Morgan δήλωσε ότι τα οφέλη από την αύξηση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν πιο ξεκάθαρα στο δεύτερο τρίμηνο, ειδικά στην Google, στην Amazon και στην Microsoft, καθώς η ισχυρή ανάπτυξη στο cloud, τα μεγαλύτερα ανεκτέλεστα έργα και η καλύτερη ορατότητα των ταμειακών ροών μείωσαν τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις αποδόσεις των δαπανών.

Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 13,3% μέχρι στιγμής φέτος, ενισχυμένος από την αισιοδοξία της Τεχνητής Νοημοσύνης, ακόμη και καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και οι συνομιλίες που αφορούν το Ιράν, το Ομάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διατηρήσει την πίεση στις αγορές πετρελαίου και τη ναυτιλία.