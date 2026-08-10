Ευρωαγορές: Ήπια ανοδικά περιμένοντας νεότερα για το Ορμούζ

Οριακές διακυμάνσεις καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα της εβδομάδας, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τελευταία ενημέρωση: 13:23

Οριακές διακυμάνσεις καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα της εβδομάδας, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις τιμές του πετρελαίου που τηρούν στάση αναμονής, καθώς δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο στο θέμα των Στενών του Ορμούζ αφού ΗΠΑ και Ιράν μεταφέρουν προς τα έξω μία εντελώς διαφορετική εικόνα για την ενδεχόμενη συμφωνία που θα φέρει το άνοιγμα της κρίσιμης οδού για τη ναυτιλία.

Υπό αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 είναι στο +0,09% στις 660,82 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 ανεβαίνει 0,38% στις 6.548 μονάδες. Οι περισσότεροι κλάδοι παρουσιάζουν μεικτά πρόσημα. Ανοδικά κινούνται οι μετοχές τεχνολογίας και εξόρυξης, ενώ υποχωρούν οι μετοχές αυτοκινήτων.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ευρωαγορές σημείωσαν την καλύτερή τους εβδομάδα από τα τέλη Ιουνίου, με τον Stoxx 600 να καταγράφει νέο ρεκόρ.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ανεβαίνει 0,25% στις 26.442 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 είναι οριακός στις 8.716 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 διολισθαίνει 0,28% στις 10.871 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει 0,08% στις 53.758 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 καταγράφει κέρδη 0,03% στις 20.192 μονάδες.

Στο πεδίο της ενέργειας, η τιμή του brent για παράδοση Οκτωβρίου ενισχύεται κατά 0,19%, στα 83,68 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI Σεπτεμβρίου καταγράφει οριακές μεταβολές στα 78,32 δολάρια το βαρέλι.

Οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια εβδομάδα γεμάτη δεδομένα, με τις ανακοινώσεις για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) για την Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο να ανακοινώνονται σε λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με έρευνα αναλυτών του Bloomberg, η οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη αναμένεται να επιταχυνθεί μετά την εντυπωσιακή ανθεκτικότητα που επέδειξε στον πόλεμο του Ιράν. Το μπλοκ των 21 κρατών προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 0,8% το 2026, από την εκτίμηση 0,5% του Ιουλίου. Αυτή η αναθεώρηση αντανακλά σχεδόν αποκλειστικά μια ισχυρότερη απόδοση μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, όταν το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4%, διπλάσια από την προβλεπόμενη. Σύμφωνα με την έρευνα, παραμένει η ίδια εκτίμηση για τα επόμενα τρίμηνα, προβλέποντας μια ένδειξη 0,2% στο τρίτο και μια σταδιακή ανάκαμψη της δυναμικής από εκεί και πέρα.

Άνοδο στην Ασία

Κέρδη κατέγραψαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού την Δευτέρα.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας πρόσθεσε άνοδο 2,08% κλείνοντας στις 66.970 μονάδες, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ πρόσθεσε 1%.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας κέρδισε 0,65% και ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 7%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε με πτώση 0,3% στις 9.232,60 μονάδες.