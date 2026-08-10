Eurobank: Απέκτησε 1.099.627 ίδιες μετοχές από 3 έως 7 Αυγούστου 2026

Στην αγορά συνολικά 1.099.627 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 4,92 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Eurobank κατά το διάστημα από 3 έως 7 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Στην αγορά συνολικά 1.099.627 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 4,92 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Eurobank κατά το διάστημα από 3 έως 7 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, η μέση τιμή κτήσης διαμορφώθηκε στα 4,4739 ευρώ ανά μετοχή, ενώ οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω της Eurobank Equities στο Euronext Athens.

Αναλυτικά, στις 3 Αυγούστου η Eurobank απέκτησε 188.451 μετοχές, στις 4 Αυγούστου 198.391 μετοχές, στις 5 Αυγούστου 210.455 μετοχές, στις 6 Αυγούστου 287.513 μετοχές και στις 7 Αυγούστου 214.817 μετοχές.

Μετά τις παραπάνω συναλλαγές, η Eurobank κατέχει συνολικά 19.941.974 ίδιες μετοχές.

Το πρόγραμμα επαναγοράς είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στις 28 Απριλίου 2026, ενώ η εφαρμογή του ξεκίνησε τον Ιούνιο.