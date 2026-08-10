Τουρισμός για Όλους: Από σήμερα αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ - Voucher έως 600 ευρώ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο vouchers.gov.gr με κωδικούς Taxisnet.

Ανοιχτή για αιτήσεις ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ θα παραμείνει από σήμερα έως και τις 21 Αυγούστου η πλατφόρμα του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο vouchers.gov.gr με κωδικούς Taxisnet. Εναλλακτικά για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται με φυσική παρουσία μέσω ΚΕΠ.

Το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.

Έτσι, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους.

Ταυτόχρονα, το νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, έχει πιο ενισχυμένο κοινωνικό πρόσημο.

Οι δικαιούχοι και τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που έχουν υποβάλει και εκκαθαρίσει εμπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024 και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες με τέκνα με αναπηρία αντίστοιχου ποσοστού, εξαιρούνται από τα εισοδηματικά όρια.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

Συγκεκριμένα, για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Στοχευμένη ενίσχυση παρέχεται και στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι εντάσσονται στις κατηγορίες αυξημένης επιδότησης τόσο κατά την υψηλή όσο και κατά τη χαμηλή περίοδο.

Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000€/ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι.

Ενώ οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους πενήντα (50,00) ευρώ ανά τέκνο.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις

Η α’ φάση υλοποιείται μέχρι τις 30.06.2027 και η β’ φάση έως 31.12.2027. Στη δεύτερη φάση, δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας (κλήρωση Αυγούστου 2026).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής, και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος, καθώς και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, κατά τις ώρες 09:00 -17:00 στο τηλέφωνο: 210 2150231.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με Φορέα Υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.