UBS: Top pick η μετοχή της Euronext – Τέσσερις καταλύτες για αυξημένη κερδοφορία

Ως κορυφαία επιλογή μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων αναδεικνύει τη Euronext η UBS, εκτιμώντας ότι η ισχυρή άνοδος των συναλλαγών στις ευρωπαϊκές αγορές, η αυξανόμενη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, η επέκταση στις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες και οι δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους μέσω τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης της κερδοφορίας.

Ως κορυφαία επιλογή μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων αναδεικνύει τη Euronext η UBS, εκτιμώντας ότι η ισχυρή άνοδος των συναλλαγών στις ευρωπαϊκές αγορές, η αυξανόμενη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, η επέκταση στις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες και οι δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους μέσω τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης της κερδοφορίας.

Η UBS επαναλαμβάνει τη σύσταση «buy» και την τιμή-στόχο των 190 ευρώ για τη μετοχή, βλέποντας περιθώριο ανόδου περίπου 18%. Παρά την ισχυρή πορεία της Euronext, η οποία έχει υπεραποδώσει έναντι της αγοράς κατά 15% από τις αρχές του έτους και κατά 7% μόνο την τελευταία εβδομάδα, η ελβετική τράπεζα θεωρεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό ανοδικό περιθώριο.

Ο βασικός λόγος είναι ότι οι εκτιμήσεις της UBS για την κερδοφορία βρίσκονται αισθητά υψηλότερα από εκείνες της αγοράς. Για το 2027 προβλέπει κέρδη ανά μετοχή 10,36 ευρώ, κατά 18% υψηλότερα από το consensus των 8,78 ευρώ. Για το 2026 αναμένει EPS 8,76 ευρώ έναντι 8,08 ευρώ του consensus, ενώ για το 2028 η απόσταση διευρύνεται ακόμη περισσότερο, στα 11,71 ευρώ έναντι 9,45 ευρώ.

Η UBS θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους 6-12 μήνες υπάρχουν τέσσερις βασικοί παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν την αγορά σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τη Euronext: οι υψηλότεροι όγκοι συναλλαγών σε μετοχές και ομόλογα, η επέκταση της Euronext στις υπηρεσίες κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (CSD), οι εξοικονομήσεις κόστους μέσω AI και η αυξανόμενη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Οι συναλλαγές σε υψηλό τουλάχιστον 15 ετών

Το πρώτο «στοίχημα» που περιγράφει η UBS αφορά την ανάκαμψη της συναλλακτικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, έπειτα από μια δεκαετία κατά την οποία οι όγκοι στις αγορές μετοχών βρίσκονταν γενικά υπό πίεση, μεταξύ άλλων λόγω του Brexit, της MiFID II και της αυξανόμενης στροφής των επενδυτών προς τις αμερικανικές μετοχές.

Η εικόνα έχει πλέον αλλάξει αισθητά. Έως το τέλος Ιουλίου του 2026, οι όγκοι συναλλαγών στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών ήταν αυξημένοι κατά 23% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση για το πρώτο επτάμηνο τουλάχιστον των τελευταίων 15 ετών, όσο εκτείνεται η σειρά δεδομένων της UBS. Μάλιστα, η ενίσχυση της δραστηριότητας είχε αρχίσει πριν από την πρόσφατη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιανουάριος και Φεβρουάριος είχαν ήδη καταγράψει το ισχυρότερο ξεκίνημα έτους της ίδιας περιόδου.

Πίσω από την ανάκαμψη, η UBS εντοπίζει κυρίως την επιστροφή κεφαλαίων στις ευρωπαϊκές μετοχές. Μετά από τρία συνεχόμενα χρόνια επίμονων εκροών, από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εισέρρευσαν πάνω από 150 δισ. δολάρια σε ευρωπαϊκά μετοχικά funds, ποσό αντίστοιχο με το 11% του ενεργητικού τους σε ετησιοποιημένη βάση. Οι ροές εξασθένησαν μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ωστόσο τις τελευταίες πέντε έως έξι εβδομάδες η UBS διαπιστώνει νέα θετική στροφή.

Το μεγάλο στοίχημα των CSD

Ακόμη μεγαλύτερη απόκλιση από το consensus εντοπίζει η UBS στις προοπτικές επέκτασης της Euronext στις υπηρεσίες κεντρικού αποθετηρίου τίτλων, δηλαδή στις υποδομές που υποστηρίζουν τον διακανονισμό, τη θεματοφυλακή και άλλες υπηρεσίες μετά την εκτέλεση μιας συναλλαγής.

Η Euronext σχεδιάζει να επεκταθεί στις αγορές CSD της Γαλλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας. Η UBS εκτιμά ότι έως το 2028 μπορεί να κατακτήσει μερίδιο 45%-50% της συνολικής διαθέσιμης αγοράς στις τρεις χώρες, την ώρα που οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις φαίνεται να προεξοφλούν μόλις 5%-10%.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική διαφορά, καθώς περίπου το μισό της απόκλισης μεταξύ της πρόβλεψης της UBS και του consensus για τα EPS του 2027 αποδίδεται ακριβώς σε αυτή την ευκαιρία.

Η UBS αναγνωρίζει ότι πρόκειται για φιλόδοξη πρόβλεψη, δεδομένου ότι οι εγχώριες αγορές CSD στην Ευρώπη λειτουργούν επί δεκαετίες με χαρακτηριστικά σχεδόν μονοπωλίου και χωρίς ουσιαστικές οργανικές μεταβολές στα μερίδια αγοράς. Θεωρεί όμως ότι η Euronext διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων η κοινή τεχνολογική υποδομή των CSD που ήδη διαχειρίζεται και η δυνατότητα να προσφέρει πιο ενοποιημένες υπηρεσίες στους συμμετέχοντες της αγοράς.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μπορούσε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UBS, να αντιπροσωπεύει 8%-9% του συνολικού EBITDA της Euronext το 2028-2029.

AI και Ευρωπαίοι ιδιώτες επενδυτές

Ο τρίτος καταλύτης βρίσκεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η διοίκηση της Euronext έχει ήδη εκφράσει την πεποίθηση ότι η αξιοποίηση του AI μπορεί να βελτιώσει την κατανομή των πόρων και την παραγωγικότητα. Η επιπλέον δυναμικότητα μπορεί είτε να περιορίσει την αύξηση του κόστους είτε να επανεπενδυθεί σε νέες δραστηριότητες, επιταχύνοντας την ανάπτυξη των εσόδων.

Κατά την UBS, κανένα από αυτά τα δύο ενδεχόμενα δεν έχει ενσωματωθεί επαρκώς στις εκτιμήσεις της αγοράς, δημιουργώντας έναν ακόμη πιθανό καταλύτη για αναβαθμίσεις κερδών.

Ο τέταρτος παράγοντας έχει πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και αφορά τη σταδιακή αλλαγή της επενδυτικής συμπεριφοράς των ευρωπαϊκών νοικοκυριών. Η συμμετοχή των ιδιωτών στις αγορές παραμένει χαμηλή σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, αλλά αυξάνεται γρήγορα. Η UBS επισημαίνει ότι ολοένα μεγαλύτερο μέρος του χρηματοοικονομικού πλούτου των ευρωπαϊκών νοικοκυριών κατευθύνεται σε επενδυτικά κεφάλαια και εισηγμένες μετοχές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια αυξάνονται ταχύτερα από τις καταθέσεις.

Σε αυτή την τάση έρχεται να προστεθεί η ευρωπαϊκή Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU), που επιδιώκει να κινητοποιήσει μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών προς επενδύσεις στις κεφαλαιαγορές. Η UBS θεωρεί ότι η Euronext είναι η καλύτερα τοποθετημένη μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων για να επωφεληθεί από την αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών, μέσω περισσότερων εσόδων από συναλλαγές, δεδομένα αγοράς και υπηρεσίες τίτλων.

Μάλιστα, η τράπεζα εκτιμά ότι μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων η Euronext θα είναι εκείνη που θα επωφεληθεί περισσότερο από την SIU, ακόμη και εάν η πρόοδος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας παραμείνει σταδιακή τα επόμενα χρόνια.

«Ανθεκτική» στη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Η UBS βλέπει ένα ακόμη πλεονέκτημα για τη μετοχή της Euronext, καθώς θεωρεί ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της Euronext μπορεί να επωφεληθεί και στα δύο πιθανά σενάρια για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Εάν η ένταση διατηρηθεί, η αυξημένη μεταβλητότητα μπορεί να κρατήσει υψηλή τη συναλλακτική δραστηριότητα. Εάν αντίθετα υπάρξει αποκλιμάκωση, η UBS εκτιμά ότι θα μπορούσαν να επιστρέψουν οι εισροές στα ευρωπαϊκά μετοχικά funds, στηρίζοντας τους όγκους συναλλαγών.

Με βάση τις συνολικές προβλέψεις της, η UBS περιμένει τα έσοδα της Euronext να αυξηθούν από 1,82 δισ. ευρώ το 2025 σε 2,15 δισ. το 2026 και 2,37 δισ. το 2027, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτιμά ότι θα ανέλθουν από 736 εκατ. ευρώ πέρυσι σε 906 εκατ. ευρώ φέτος και 1,047 δισ. ευρώ το 2027.