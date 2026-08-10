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Voucher παιδικών σταθμών: Σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα

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Voucher παιδικών σταθμών: Σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα - Πότε υποβάλλονται ενστάσεις
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Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να αναρτηθούν στις 17 Αυγούστου.

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου αναμένεται να ανακοινωθούν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για τα voucher παιδικών σταθμών της ΕΕΤΑΑ.

Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα και να δουν εάν είναι δικαιούχοι του voucher παιδικών σταθμών και για ΚΔΑΠ.

Οι ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου, οπότε και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία ενδεχομένως παρέλειψαν κατά την αρχική υποβολή. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ «Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων».

Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να αναρτηθούν στις 17 Αυγούστου.

Επιλογή δημόσιας ή ιδιωτικής δομής

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το voucher σε δημόσιους ή ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως και σε ΚΔΑΠ ή ΚΔΑΠ ΑμεΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι δομές συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ.

Το voucher μπορεί επίσης να μεταφερθεί σε άλλη πόλη, εάν η οικογένεια αλλάξει τόπο κατοικίας ή εργασίας, και να χρησιμοποιηθεί σε άλλη συνεργαζόμενη δομή για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος του.

Για τεχνική βοήθεια ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλεφωνικά κέντρα και στο helpdesk της ΕΕΤΑΑ.

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tags:
Voucher
Παιδικός σταθμός
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