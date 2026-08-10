Ανασφάλιστα οχήματα: Στο «ψηφιακό κόσκινο» της ΑΑΔΕ οι ενστάσεις για τα πρόστιμα

Δύο νέα ειδικά Γραφεία αναλαμβάνουν τις υποθέσεις. Νέα διαδικασία με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης. Η τελική απόφαση παραμένει στα χέρια των αρμόδιων υπαλλήλων. Τι προβλέπει η απόφαση Πιτσιλή.

Νέο μηχανισμό ελέγχου των ενστάσεων των ιδιοκτητών οχημάτων, τα οποία εντοπίστηκαν ως ανασφάλιστα, στήνει η ΑΑΔΕ. Δημιουργεί δυο νέα ειδικά Γραφεία και επιστρατεύει την τεχνητή νοημοσύνη για το σκανάρισμα των στοιχείων και των δικαιολογητικών.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συστήνονται δύο «Γραφεία Διοικητικών Ελέγχων» ένα στη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (Μ.Ε.Ο.ΕΛ.) Αττικής και ένα στη Μ.Ε.Ο.ΕΛ. Μακεδονίας. Παράλληλα, με την ίδια απόφαση αλλάζει ο ελεγκτικός χάρτης της ΑΑΔΕ, καθώς οι ειδικές μονάδες αποκτούν τη δυνατότητα να διενεργούν ελέγχους και έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων για τα ανασφάλιστα οχήματα μπαίνει πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη. Το σύστημα θα επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε ένσταση και θα καταρτίζει τεκμηριωμένη εισήγηση για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος. Η εισήγηση θα συνοδεύεται από πρόταση αξιολόγησης, δείκτη εμπιστοσύνης και αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα, με στόχο να περιοριστεί ο χρόνος επεξεργασίας των υποθέσεων και να διευκολυνθεί το έργο των ελεγκτών. Η εισήγηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα δεσμεύει το αρμόδιο όργανο, το οποίο διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη για την τελική απόφαση. Το αποτέλεσμα της εξέτασης θα καταχωρίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (gov.gr).

Διορθώσεις και δικαιολογητικά

Τα νέα Γραφεία θα μπορούν επίσης να κινούν τις διαδικασίες για τη διόρθωση στοιχείων οχημάτων στα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων υπηρεσιών και, όπου απαιτείται, να διαβιβάζουν τα σχετικά δικαιολογητικά σε άλλες αρχές. Παράλληλα, θα συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό και την έκβαση των ενστάσεων, αλλά και για τα ερωτήματα που υποβάλλουν οι πολίτες. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα εντοπίζονται προβλήματα και δυσλειτουργίες και θα μπορούν να προτείνονται αλλαγές στις διοικητικές διαδικασίες.

Επίσης, τα δύο Γραφεία θα συνεργάζονται απευθείας με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα πρόστιμα, τις προθεσμίες, τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Θα αναλαμβάνουν επίσης εξειδικευμένα ή εξατομικευμένα ερωτήματα για υποθέσεις ανασφάλιστων οχημάτων, ενώ, κατόπιν εντολής, θα μπορούν να συνδράμουν σε διοικητικούς ελέγχους άλλων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ή φορέων του Δημοσίου, ελέγχοντας μεταξύ άλλων την πληρότητα, τη γνησιότητα και τη νομιμότητα εγγράφων και δικαιολογητικών.

Έλεγχοι σε όλη τη χώρα

Η απόφαση Πιτσιλή φέρνει αλλαγές και στον ελεγκτικό χάρτη της ΑΑΔΕ. Οι ειδικές ελεγκτικές μονάδες αποκτούν πανελλαδική εμβέλεια και θα μπορούν πλέον να πραγματοποιούν ελέγχους και έρευνες σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία εδρεύουν. Η δυνατότητα αυτή αφορά τις Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (Μ.Ε.Ο.ΕΛ.), τις Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (Μ.Ε.Φ.ΕΛ.) Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου, καθώς και τις Μονάδες Ειδικών Τελωνειακών Ελέγχων (Μ.Ε.Τ.ΕΛ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης.