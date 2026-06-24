BriQ Properties: Πιστοληπτική διαβάθμιση «AA» από την ICAP CRIF Ratings

Η διατήρηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης «AA» επιβεβαιώνει τη σταθερή χρηματοοικονομική θέση της BriQ Properties.

Σε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ προχώρησε στις 17.06.2026 η ICAP CRIF Ratings, διατηρώντας την πιστοληπτική της διαβάθμιση στην κλίμακα «AA», κατατάσσοντάς την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η διατήρηση της διαβάθμισης αντανακλά, μεταξύ άλλων:

- την ικανοποιητική κεφαλαιακή δομή σε συνδυασμό με τη διατήρηση του Net LTV σε επίπεδα χαμηλού πιστωτικού κινδύνου (<50%) και την άμεση πρόσβαση στις αγορές για άντληση ρευστότητας, όποτε κριθεί απαραίτητη

- την ικανοποιητική ποιότητα των ακινήτων υπό διαχείριση, η αξία των οποίων ξεπέρασε τα 280εκ. Ευρώ και το υψηλό ποσοστό πληρότητας (99,4%). Θετικά αξιολογούνται η σημαντική ποιότητα και περιουσιακή βάση των εκμισθωτών καθώς και το έμπειρο management

- τις περιορισμένες υποχρεώσεις προς αποπληρωμή εντός των επόμενων 12μηνών, γεγονός που βελτιώνει το πιστωτικό προφίλ και τις ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές στην υπό εξέταση τριετία.

Η διαβάθμιση «ΑΑ» , σύμφωνα με την μεθοδολογία της ICAP, υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα και ισχυρή δυνατότητα εκπλήρωσης των χρηματοοικονομικών τους υποχρεώσεων ακόμη και υπό δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.

Η διατήρηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης «AA» επιβεβαιώνει τη σταθερή χρηματοοικονομική θέση της BriQ Properties, την ποιότητα του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου και τη συνεπή εφαρμογή της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.