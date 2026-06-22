«Τρέχει» placement για 6 εκατ. μετοχές Cenergy - Υπερκάλυψη κατά 3 φορές

Placement για συνολικά 6 εκατ. μετοχές της Cenergy που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,8% του μετοχικού κεφαλαίου διενεργείται.

Τελευταία ενημέρωση 20.22

Placement για συνολικά 6 εκατ. μετοχές της Cenergy που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,8% του μετοχικού κεφαλαίου διενεργείται με bookrunners τις Goldman Sachs, Bank of America και Piraeus Securities.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση υπερκάλυψε κατά περισσότερες από τρεις φορές την προσφορά.

Η θυγατρική του ομίλου Viohalco φαίνεται να εκμεταλλεύεται το ζωηρό ενδιαφέρον που υπάρχει τόσο για την ίδια, όσο για την ElvalHalcor που κινείται σε ρυθμούς αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να διευρύνει τη μετοχική της βάση.

Παράλληλα, η πλεονάζουσα ρευστότητα που υπάρχει στο σύστημα λειτουργεί υποστηρικτικά για τέτοιου είδους κινήσεις.

H επίσημη της εισηγμένης

«Η Viohalco SA («Viohalco») ανακοινώνει την έναρξη 100% δευτερογενούς επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης, μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), προς θεσμικούς επενδυτές, περίπου 6 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών (οι «Μετοχές») της Cenergy Holdings S.A. («Cenergy» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν σε περίπου 3% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy (η «Συναλλαγή»).

Η Viohalco κατέχει σήμερα περίπου το 69,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ο κύριος στόχος της Viohalco είναι να επεκτείνει την ελεύθερη διασπορά της Εταιρίας και να ικανοποιήσει την υπάρχουσα ζήτηση για μετοχές της Cenergy από μια ομάδα θεμελιωδών μακροπρόθεσμων επενδυτών.

Σε σχέση με τη Συναλλαγή, η Viohalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs International («Goldman Sachs» ή ο «Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής») (Sole Global Coordinator) να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής, υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων ή παραίτησης από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή.

Η Cenergy δεν θα λάβει κανένα έσοδο από τη Συναλλαγή.

Η τιμή προσφοράς ανά Μετοχή θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding). Η διαδικασία δημιουργίας του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει άμεσα και ο Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία οποτεδήποτε.

Η Goldman Sachs ενεργεί ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής (Sole Global Coordinator) και Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η BofA Securities Europe SA («BofA Securities») ενεργεί ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η Piraeus Securities S.A. ενεργεί ως Co-Lead Manager (από κοινού με τις Goldman Sachs και BofA Securities, οι «Διαχειριστές» (Managers)).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας του βιβλίου προσφορών και τον καθορισμό της τιμής της Συναλλαγής θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση».