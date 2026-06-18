ΑΔΜΗΕ: Δεν θα ληφθούν υπόψη οι προσφορές κάτω των 4,05 ευρώ

«Η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως όλους τους επενδυτές για οποιαδήποτε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς» καταλήγει.

Προσφορές κάτω των 4,05 ευρώ ανά νέα μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 530 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, καθώς οι εντολές που έχει λάβει είναι πολλαπλάσιες του ύψους της δημόσιας προσφοράς.

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Ειδικότερα, η εισηγμένη γνωστοποίησε πως σύμφωνα με το Άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»:

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως και τις 17 Ιουνίου 2026, προσφορές κάτω των €4,05 ανά Νέα Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.

Όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε €530.000.000 ευρώ.

Οι εντολές που ελήφθησαν έως και τις 17 Ιουνίου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή και για αυτό το μέγεθος προσφοράς.

«Η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως όλους τους επενδυτές για οποιαδήποτε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς» καταλήγει.