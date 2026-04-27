Στο στόχαστρο το «bonus abuse» στο online betting - Σφίγγει ο έλεγχος στην Ελλάδα

Η Επιτροπή Παιγνίων εντείνει τους ελέγχους σε πλατφόρμες, ενώ υπόθεση στην Πάτρα αποκαλύπτει την έκταση του φαινομένου

Στην ενίσχυση των ελέγχων στο online betting προχωρά η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ), επιχειρώντας να περιορίσει φαινόμενα κατάχρησης προσφορών, γνωστά ως «bonus abuse», που τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει σημαντικές διαστάσεις και στην ελληνική αγορά.

Το φαινόμενο αφορά πρακτικές κατά τις οποίες χρήστες δημιουργούν πολλαπλούς λογαριασμούς - συχνά με στοιχεία τρίτων ή ψευδή δεδομένα - προκειμένου να εκμεταλλευτούν επανειλημμένα bonus εγγραφής, δωρεάν στοιχήματα και άλλες προωθητικές ενέργειες που προορίζονται για νέους πελάτες.

Ένας λογαριασμός ανά παίκτη και αυστηρότεροι έλεγχοι

Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, κάθε παίκτης επιτρέπεται να διαθέτει έναν και μόνο λογαριασμό, στον οποίο καταγράφονται όλες οι συναλλαγές, τα στοιχήματα και τα στοιχεία ταυτοποίησης.

«Η αρχή παρακολουθεί συστηματικά τη συμμόρφωση των παρόχων και εξετάζει ενδείξεις που μπορεί να υποδεικνύουν καταχρηστικές πρακτικές, όπως η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών», αναφέρουν πηγές της ΕΕΕΠ.

Οι αδειοδοτημένοι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυστηρές διαδικασίες ταυτοποίησης (KYC) και συνεχή παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο λογαριασμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον νόμιμο κάτοχό του.

Η υπόθεση της Πάτρας και το οργανωμένο κύκλωμα

Χαρακτηριστική της έκτασης του φαινομένου είναι η πρόσφατη υπόθεση στην Πάτρα, όπου οι αρχές εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση 43 ατόμων που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην εκμετάλλευση bonus πλατφορμών online betting.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική ζημία για τις εταιρείες υπολογίζεται σε πάνω από 120.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερες από 500 κάρτες SIM, πάνω από 200 κινητά τηλέφωνα, μετρητά και πολυτελή οχήματα, γεγονός που αναδεικνύει τον οργανωμένο χαρακτήρα της δραστηριότητας.

Η πρακτική βασιζόταν στη μαζική δημιουργία λογαριασμών με στοιχεία τρίτων, ώστε να εμφανίζονται ως διαφορετικοί χρήστες και να αξιοποιούνται επανειλημμένα τα bonus.

Πρόστιμα, έλεγχοι και ποινικές διώξεις

Η ΕΕΕΠ έχει εντείνει τους μηχανισμούς εποπτείας, πραγματοποιώντας στοχευμένους και θεματικούς ελέγχους συμμόρφωσης στους παρόχους, με ιδιαίτερη έμφαση στους όρους των bonus, στις διαδικασίες ταυτοποίησης και στην παρακολούθηση ύποπτων συναλλαγών.

«Σε περιπτώσεις παραβάσεων επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, ενώ σοβαρές υποθέσεις μπορούν να οδηγηθούν σε ποινική διερεύνηση», σημειώνουν πηγές της ΕΕΕΠ.

Η ευθύνη, όπως επισημαίνεται, δεν περιορίζεται μόνο στους χρήστες, αλλά επεκτείνεται και στις ίδιες τις εταιρείες, οι οποίες καλούνται να διαμορφώνουν συστήματα και προωθητικές ενέργειες που δεν επιδέχονται κατάχρηση.

Περιορισμοί στη διασταύρωση δεδομένων

Παρά την ενίσχυση των ελέγχων, δεν υπάρχει προς το παρόν ενιαίο σύστημα ανταλλαγής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μεταξύ ρυθμιστικών αρχών, τραπεζών και τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Οι σχετικές διασταυρώσεις πραγματοποιούνται κατά περίπτωση και μόνο στο πλαίσιο συγκεκριμένων ερευνών και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, λόγω των αυστηρών κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μια αγορά σε φάση αυστηρότερης εποπτείας

Καθώς η αγορά online betting συνεχίζει να αναπτύσσεται, η αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις αρχές.

Η ενίσχυση των ελέγχων, η αυστηροποίηση των διαδικασιών και η αυξημένη εποπτεία σηματοδοτούν μια νέα φάση για την ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών, όπου η συμμόρφωση και η αξιοπιστία μετατρέπονται σε κρίσιμους παράγοντες λειτουργίας.