Πενταετής στρατηγική συνεργασία Stellantis - Microsoft με έμφαση στο AI

Πενταετή στρατηγική συνεργασία με στόχευση σε κλάδους όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και η μηχανική, ανακοίνωσαν Stellantis και Microsoft, καθώς η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αγωνίζεται να συμβαδίσει με τους ανταγωνιστές της που επικεντρώνονται στην τεχνολογία.

Το λογισμικό και οι υπηρεσίες που βασίζονται σε data έχουν καταστεί κομβικά στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές των αυτοκινητοβιομηχανιών, ειδικά καθώς οι κινεζικές μάρκες επιταχύνουν την ανάπτυξη τεχνολογικών χαρακτηριστικών για να προσελκύσουν πελάτες, σύμφωνα με το Reuters.

Οι πιο παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες, προκειμένου να μην μείνουν πίσω στην κούρσα του ΑΙ επιθυμούν να συνεργαστούν με εταιρείες τεχνολογίας για να αξιοποιήσουν την εμπειρία και την ταχύτητά τους.

«Μέσω της συνεργασίας μας με τη Microsoft, επιταχύνουμε τη δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ολόκληρη την επιχείρηση», επεσήμανε ο Νεντ Κούριτς, Chief Engineering and Technology Officer της Stellantis.

Η Stellantis βασίστηκε σε τεχνολογικές συνεργασίες για να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες της στον τομέα του λογισμικού και να παρέχει πιο εξατομικευμένες εμπειρίες στους οδηγούς, αν και πλέον επικεντρώνεται στη βελτίωση των πωλήσεων και της ποιότητας των οχημάτων της.

