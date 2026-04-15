Κοντά στην παραγωγή το νέο τσιπ της Tesla - Άλμα 7% της μετοχής

Ειδικότερα, ο Μασκ γνωστοποίησε ότι το τσιπ έχει φτάσει σε ένα σημαντικό τεχνικό ορόσημο και πλησιάζει στην παραγωγή.

Πρόοδο στον σχεδιασμό του νέου τσιπ AI5 της Tesla ανακοίνωσε μέσα από ανάρτησή του ο Έλον Μασκ στέλνοντας την μετοχή της 7% υψηλότερα στις συναλλαγές της Τετάρτης στην Wall Street.

Σημειώνεται πως η Tesla σχεδιάζει την κατασκευή δύο προηγμένων εργοστασίων τσιπ στο Όστιν του Τέξας σε συνεργασία με την SpaceX. Το ένα θα αφορά την κατασκευή τσιπ για οχήματα και ρομπότ και το άλλο για παραγωγή τσιπ που θα χρησιμοποιούνται σε data centers.

Οι αναλυτές της UBS αναβάθμισαν την Τρίτη τη σύστασή τους για τη μετοχή από «sell» σε «hold» και αύξησαν τη τιμή - στόχο κατά περίπου ένα δολάριο, στα 352 δολάρια.

Απομακρύνοντας την προηγούμενη απαισιόδοξη προοπτική, οι αναλυτές της UBS ότι η είδηση ότι η Tesla εργάζεται πάνω σε ένα νέο, μικρότερο SUV αποτελεί «ευπρόσδεκτη εξέλιξη», δεδομένης της άποψης της εταιρείας ότι η τρέχουσα γκάμα ελαφρών οχημάτων της Tesla είναι «υπερβολικά περιορισμένη».

