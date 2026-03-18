Ο Όμιλος Κοπελούζου και το GREGY στο Συνέδριο «Greek Energy - The New Era» του Bloomberg

Τις θετικές προοπτικές της Ελλάδας, σαν επενδυτικό προορισμό, και την προοπτική ανάδειξης της σε ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην Ν.Α. Μεσόγειο, παρουσίασε ο κ. Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου και Διευθύνων Σύμβουλος του φορέα ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου GREGY.

Ο κ. Καρύδας συμμετείχε στην συζήτηση που διοργάνωσε το Bloomberg με θέμα : “Greek Energy: the New Era”, στην οποία συμμετείχαν επίσης οι κ.κ. Γ. Στάσσης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Α. Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy και ο Π. Τζαννετάκης, Αναπλ. Διεθύνων Σύμβουλος της Motor Oil. Την συζήτηση συντόνισε η Francine Lacqua, Editor-at large του Bloomberg.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου άνοιξε την εκδήλωση συζητώντας με την δημοσιογράφο και παρουσιάζοντας τις προοπτικές της Ελλάδας στο περιβάλλον της νέας κρίσης που δημιουργεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Ο κ. Καρύδας υπογράμμισε την σημασία του ενεργειακού τομέα για τη χώρα μας, και την θωράκιση που η ενέργεια μπορεί να προσφέρει στην Ελληνική οικονομία, και ανάδειξε τις ευοίωνες προοπτικές που έχει να μεταμορφωθεί σε σημαντικό ενεργειακό ρόλο στη περιοχή μας, αποκτώντας και ηγετικό ρόλο, μέσα από την υλοποίηση έργων όπως αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου (GREGY), το οποίο θα μεταφέρει καθαρή ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και την Ευρώπη, προσφέροντας έτσι ενεργειακή διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, ενισχύοντας σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια και συμβάλλοντας στην θωράκιση και ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας. Και ενεργειακή ασφάλεια, σημαίνει κα Εθνική ασφάλεια. Το GREGY, όπως ανέφερε ο κ Καρύδας, μεταφέροντας καθαρή ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές και με baseload προφίλ, θα αποτελέσει επιπλέον κίνητρο για την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στη χώρα μας, όπως των ενεργειακών Data Centers με τεχνητή νοημοσύνη.

Η χώρα μας, όπως υπογράμμισε ο κ. Καρύδας, διαθέτει όχι μόνο εξαιρετικούς φυσικούς πόρους, ανέμου και ήλιου, αλλά και προνομιακή γεωγραφική θέση με την γειτνίαση της σε χώρες όπως η Αίγυπτος, με μεγάλες διαθέσιμες επίπεδες εκτάσεις με εξαιρετικό επίσης ανεμολογικό και ηλιακό δυναμικό, γεγονός που της δίνει το μοναδικό προνόμιο να αποτελέσει πύλη εισόδου καθαρής ενέργειας για την Ευρώπη, και με την ηλεκτρική διασύνδεση GREGY να δημιουργεί έναν κάθετο διάδρομο ηλεκτρικής ενέργειας Νότου-Βορρά.

Με την υλοποίηση του GREGY, το οποίο αναπτύσσει η εταιρεία ELICA INTERCONNECTOR S.M. S.A. του Ομίλου Κοπελούζου, οι Ελληνικές Βιομηχανίες θα μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, το οποίο αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη παράμετρο επιβίωσης, ιδιαίτερα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, και θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό εξαγωγικό προσανατολισμό.

Παράλληλα θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και θα ενισχυθεί με το τρόπο αυτό σημαντικά η Ελληνική Οικονομία. Η ηλεκτρική διασύνδεση GREGY θα οδηγήσει σε ενοποίηση των ενεργειακών αγορών δημιουργώντας μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά.

Το έργο GREGY, το οποίο έχει ενταχθεί στην λίστα έργων PCI/PMI της Ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς και στο πλαίσιο Global Gateway, το οποίο περιλαμβάνει έργα κρίσιμων υποδομών για την Ευρώπη, αποτελεί ένα έργο πνοής για τη χώρα μας, με πολύπλευρα ενεργειακά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη για την Ελλάδα και την Ευρώπη.