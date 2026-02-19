«Γεμάτα» τα κρατικά ταμεία παρά τις πρόωρες αποπληρωμές - Πάνω από 39,5 δισ. ευρώ

Το προφίλ του Δημόσιου Χρέους. Το «καθαρό» στις 31 Δεκεμβρίου ήταν 323,224 δισ. ευρώ. Νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων του α' μνημονίου.

Αυξήθηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα της γενικής κυβέρνησης φθάνοντας τα 39,576 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, έναντι 36,281 δισ. στα οποία ανέρχονταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2024, σύμφωνα με το δελτίο δημοσίου χρέους που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων μειώθηκε κατά 6,198 δισ. εν συγκρίσει με τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2025, καθώς μεσολάβησε νέα πρόωρη αποπληρωμή ακριβών διακρατικών δανείων του πρώτου μνημονίου.

Παρά την αποπληρωμή αυτή, το «μαξιλάρι ασφαλείας» των διαθεσίμων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα (της τάξεως των 40 δισ. ευρώ), αυξημένα κατά 3,295 δισ. εν σχέσει με ένα χρόνο πριν, διευκολύνοντας τα σχέδια του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να προβεί σε νέες πρόωρες αποπληρωμές δανείων του πρώτου Μνημονίου εφέτος και κατά τα επόμενα έτη, ώστε το εν λόγω δάνειο να αποπληρωθεί πλήρως έως το 2031, αντί του αρχικού πλάνου για το 2041.

Το προφίλ του Δημόσιου Χρέους

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΔΔΗΧ, το σύνολο του χρέους της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 362,800 δισ. ευρώ, έναντι 367,852 που ήταν στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και 364,965 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2024. Η μέση σταθμική διάρκεια του χρέους ήταν 18,37 χρόνια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ταμειακά διαθέσιμα το «καθαρό» χρέος γενικής κυβέρνησης ήταν 323,224 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου, έναντι 328,684 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024.