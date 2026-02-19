Μακρόν: «Προς το συμφέρον των Ευρωπαίων να παράγουν ένα κοινό μοντέλο μαχητικού σκάφους»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επέμεινε στην θέση της παραγωγής ενός και μοναδικού μοντέλου μαχητικού αεροσκάφους στο πλαίσιο του προγράμματος SCAF.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επέμεινε στην θέση της παραγωγής ενός και μοναδικού μοντέλου μαχητικού αεροσκάφους στο πλαίσιο του προγράμματος SCAF, το οποίο είναι παγωμένο εδώ και μήνες, την ώρα που η Γερμανία υπαινίσσεται αποχώρηση από το πρόγραμμα και η Airbus δηλώνει έτοιμη να φέρει εις πέρας την λύση των δύο αεροσκαφών.

«Οι Ευρωπαίοι έχουν συμφέρον να έχουν ένα κοινό μοντέλο», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της διάσκεψης κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί.

Η εταιρεία Airbus, που εκπροσωπεί την Γερμανία και την Ισπανία, και η γαλλική Dassault βρίσκονται σε σύγκρουση εδώ και μήνες για την πορεία του SCAF (système de combat aérien futur) μέχρι του σημείου διακινδύνευσης του μέλλοντος του προγράμματος.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε δημόσια τις αμφιβολίες του για το κοινό αμυντικό πρόγραμμα που εγκαινιάσθηκε το 2017 από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την καγκελάριο Αγγελα Μέρκελ.

«Οι Γάλλοι έχουν ανάγκη ενός αεροσκάφους ικανού να μεταφέρει πυρηνικά όπλα και να επιχειρεί από αεροπλανοφόρα. Δεν είναι αυτό που εμείς έχουν ανάγκη αυτήν την στιγμή στον γερμανικό στρατό», δήλωσε σε γερμανικό podcast Machtwechsel ο Φρίντριχ Μερτς.

«Το θέμα που τίθεται τώρα είναι το εξής: έχουμε την δύναμη και την βούληση να αναπτύξουμε δύο αεροσκάφη για τα δύο αυτά προφίλ διαφορετικών απαιτήσεων, ή μόνο ένα;», αναρωτήθηκε ο γερμανός καγκελάριος.

«Έχουμε τριβές μεταξύ επιχειρήσεων. Έτσι είναι ο επιχειρηματικός βίος. Αυτό θα πρέπει να καθορίσει την στρατηγική των κρατών; Η απάντηση είναι όχι», απάντησε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Η βέλτιστη χρησιμοποίηση των χρημάτων μας είναι να φτιάξουμε περισσότερα αεροσκάφη; Χρειάζεται να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο», επέμεινε.

Νωρίτερα σήμερα, η Airbus, η οποία εκπροσωπεί την Γερμανία και την Ισπανία στο πρόγραμμα Scaf, ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίξει την λύση των δύο μαχητικών αεροσκαφών «αν το απαιτήσουν οι πελάτες».

Μακρόν: «Δεν πιστεύω σε μία διεθνή τάξη που συνοψίζεται σε μία σχέση δυνάστη και βασάλου»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν πιστεύει «σε μία διεθνή τάξη που συνοψίζεται σε μία σχέση δυνάστη και βασάλου», σχολιάζοντας τα ήθη της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν πιστεύω σε μία διεθνή τάξη που συνοψίζεται σε μία σχέση δυνάστη και βασάλου», είπε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της διάσκεψης κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ