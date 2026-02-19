Διπλάσιες οι συντάξεις του Δημοσίου από του ΕΦΚΑ - 6 στους 10 κάτω από τα όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης

Μόλις το 42,7% των κύριων συντάξεων ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, γεγονός που σημαίνει πως 6 στους 10 συνταξιούχους λαμβάνουν σύνταξη κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Στα 865,58 ευρώ ανήλθε η μέση σύνταξη λόγω γήρατος τον Ιανουάριο (από 847,55 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025), ενσωματώνοντας την ετήσια αναπροσαρμογή του 2,4% ακόμη και σε όσους διατηρούσαν προσωπική διαφορά (και έλαβαν τη μισή αύξηση).

Παρά την εξέλιξη αυτή, μόλις το 42,7% των κύριων συντάξεων ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, γεγονός που σημαίνει πως έξι στους δέκα συνταξιούχους λαμβάνουν σύνταξη κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Πρόκειται κυρίως για παλαιούς συνταξιούχους που ολοκλήρωσαν τον εργασιακό τους βίο πριν την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και πρόλαβαν τις αλλαγές στον υπολογισμό του ανταποδοτικού σκέλους των συντάξεων που οδήγησαν στην συμπίεσή τους.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «Ήλιος», τον Ιανουάριο του 2026 πληρώθηκαν συνολικά 4.737.337 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.899.085 ήταν κύριες, οι 1.398.823 επικουρικές και 439.429 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.834.366.989,25 € και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Το χάσμα μεταξύ των συνταξιούχων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα εξακολουθεί να βαθαίνει, καθώς η μέση σύνταξη πρ. ασφαλισμένου στον ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 789,88 ευρώ, όταν η αντίστοιχη ενός πρ. δημοσίου υπαλλήλου αγγίζει τα 1.468,44 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως τον Δεκέμβριο του 2025, η «ψαλίδα» μεταξύ συνταξιούχων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ξεπερνούσε τα 600 ευρώ (769,63 ευρώ στον ΕΦΚΑ, 1.390,59 ευρώ στο Δημόσιο).

30.541 νέες συντάξεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιανουαρίου, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 84.293.868,63€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 16.642.833,78€ για την πληρωμή 30.541 συντάξεων.

Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 14.951.147,90€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 6.652.545,88€ για την πληρωμή 7.450 τροποποιητικών συντάξεων.

Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 5.949,50€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 5.126,09€ για την πληρωμή 33 προσωρινών συντάξεων.