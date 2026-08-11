Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν κλειστά εκτός αν οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους μας»

«Οι ΗΠΑ πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό, ενώ άλλοι όροι έχουν διαβιβαστεί στις ΗΠΑ από μεσολαβητές» δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

«Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν συμπεριφορά και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν», δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ.

Όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tansim, ο Ρεζαΐ πρόσθεσε πως «οι ΗΠΑ πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό, ενώ άλλοι όροι έχουν διαβιβαστεί στις ΗΠΑ από μεσολαβητές».

Νωρίτερα, ωστόσο, ο Πακιστανός ΥΠΑΜ, δήλωσε ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε «κάποιου είδους συμφωνία», προσθέτοντας ότι μια διαρκής ειρήνη θα είναι προς το συμφέρον της περιοχής. «Τα πράγματα διαμορφώνονται ξανά υπέρ ενός ειρηνευτικού σχεδίου ή μιας συμφωνίας», δήλωσε στο Bloomberg News στο Ισλαμαμπάντ την Τρίτη.