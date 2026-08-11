Το Spotify εισάγει σήμανση σε τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί με AI

Τα τραγούδια που θα φέρουν την ετικέτα «AI personas» δεν θα περιλαμβάνονται στις προτεινόμενες λίστες αναπαραγωγής, εκτός εάν ο χρήστης το επιλέξει.

Σήμανση στα τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης εγκαινιάζει το Spotify προκειμένου οι ακροατές να μπορέσουν να αναγνωρίζουν ευκολότερα τις δημιουργίες των καλλιτεχνών από εκείνες της τεχνολογίας.

Επιπλέον, τα τραγούδια που θα φέρουν την ετικέτα «AI personas» δεν θα περιλαμβάνονται στις προτεινόμενες λίστες αναπαραγωγής, εκτός εάν ο χρήστης το επιλέξει.

Η εταιρεία streaming δίνει τη δυνατότητα από τις 11 Αυγούστου στους δημιουργούς να καταχωρήσουν τα έργα τους ως AI-generated, με τις σχετικές ετικέτες να εμφανίζονται στα τραγούδια από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Οι χρήστες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να επισημαίνουν τραγούδια που θεωρούν ότι έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι καλλιτέχνες που θεωρούν τον ισχυρισμό αβάσιμο θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση.

«Οι ακροατές μας έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν τους αρέσει να βλέπουν το προφίλ ενός καλλιτέχνη που φαίνεται ανθρώπινο, μόνο για να ανακαλύψουν στη συνέχεια ότι ο χαρακτήρας έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη», αναφέρει η εταιρεία.

Η νέα αυτή τεχνολογία που επιτρέπει σε αρχάριους στη μουσική να δημιουργούν τραγούδια επαγγελματικής ποιότητας σε δευτερόλεπτα. έχει φέρει προκλήσεις για την μουσική βιομηχανία.

Το Spotify έχει λανσάρει επίσης το AI Credits, το οποίο επιτρέπει στους καλλιτέχνες να προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη στο έργο τους.