Ουγγαρία: Η Βουλή εξέλεξε πρόεδρο της χώρας τον Άντρας Μπάκα

Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας εξέλεξε σήμερα τον Άντρας Μπάκα, πρώην επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ως τον επόμενο πρόεδρο της χώρας.

Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας εξέλεξε σήμερα τον Άντρας Μπάκα, πρώην επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ως τον επόμενο πρόεδρο της χώρας, ένα συμβολικό βήμα στην προσπάθεια του πρωθυπουργού Πίτερ Μαγιάρ να αποξηλώσει τα προπύργια εξουσίας του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Μπάκα εξελέγη στο πόστο αυτό, που είναι σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικός, με τις ψήφους του κυβερνώντος κεντροδεξιού κόμματος Tisza. Βουλευτές του αντιπολιτευόμενου κόμματος Fidesz δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία.

Σε ομιλία του μετά την ορκωμοσία, ο Μπάκα επέκρινε την προκάτοχη κυβέρνηση, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Όρμπαν, «ένα κόμμα κατέλαβε το κράτος», οι κλάδοι της εξουσίας δεν ήταν χωρισμένοι και δεν υπήρχε λειτουργικό σύστημα θεσμικών αντίβαρων.

Ωστόσο, δήλωσε ότι το έργο της οικοδόμησης ενός νέου μέλλοντος για την Ουγγαρία «απαιτεί τόσο δικαιοσύνη όσο και αυτοσυγκράτηση» και είπε ότι ο ρόλος του προέδρου είναι να εκπροσωπεί πολίτες που έχουν διαφορετικές απόψεις.

«Υπάρχει ένα πράγμα που σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε τη νέα Ουγγαρία για εκδίκηση», τόνισε ο Μπάκα.

Η εκλογική νίκη Μαγιάρ τον Απρίλιο έθεσε τέλος στην 16χρονη διακυβέρνηση του Όρμπαν. Ο νέος πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει τα δημοκρατικά πρότυπα και έχει καλέσει αξιωματούχους σε κρίσιμα πόστα, που διορίστηκαν ή εκλέχθηκαν από το κόμμα του Όρμπαν, να παραιτηθούν.

Η απομάκρυνση του πρώην προέδρου Τάμας Σούλιοκ ήταν βασικός στόχος Μαγιάρ, που αποκαλούσε τον πρώην πρόεδρο «μαριονέτα» του Όρμπαν. Ο Σούλιοκ υπέγραψε τον περασμένο μήνα μια συνταγματική αναθεώρηση που ψηφίστηκε από το Tisza και έθεσε τέλος στην ίδια του την προεδρία.

Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, ο νέος πρόεδρος θα υπηρετεί μέχρι να τεθεί σε ισχύ ένα νέο Σύνταγμα ή για μέγιστο διάστημα πέντε ετών. Βουλευτής του αντιπολιτευόμενου κόμματος Fidesz δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία, καθώς σε ανακοίνωσή τους νωρίτερα σήμερα ανέφεραν ότι το Tisza «τερμάτισε αυθαίρετα και παράνομα» τη θητεία του Σούλιοκ και κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα για «τυραννία».

Το Fidesz είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση της Ουγγαρίας για αυταρχισμό, κάτι που το Tisza αρνήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ