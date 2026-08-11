Στάση αναμονής στις ευρωαγορές με το βλέμμα σε Ορμούζ και νέα μάκρο

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με οριακή άνοδο 0,05% στις 660,82 μονάδες.

Με μοιρασμένα πρόσημα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στις ευρωαγορές καθώς για ακόμα μία ημέρα οι επενδυτές περίμεναν την συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ η οποία ωστόσο δεν ήρθε. Παράλληλα, αναμένουν νέα στοιχεία για το ΑΕΠ και την απασχόληση στην Ευρωζώνη που θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με οριακή άνοδο 0,05% στις 660,82 μονάδες, οδεύοντας προς νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο Εuro Stoxx 50 ενισχύθηκε 0,28% στις 6.553 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης πρόσθεσε 0,17% στις 26.400 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,13% στις 8.714 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 διολίσθησε 0,16% στις 10.844 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε κέρδη 0,13% στις 53.731 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 ανήλθε με +0,15% στις 20.213 μονάδες.

«Η στασιμότητα που παρατηρείται αυτή την εβδομάδα αντανακλά μια επιφυλακτικότητα όσον αφορά τη σύγκρουση στο Ιράν και τις νέες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου. Αυτός είναι ο βασικός βραχυπρόθεσμος κίνδυνος για τις ευρωπαϊκές αγορές», δήλωσε ο Γκόρντον Κερ, στρατηγικός αναλυτής για την Ευρώπη στην KBRA.

Στα επιχειρηματικά νέα, ο παγκόσμιος ξενοδοχειακός γίγαντας IHG ανακοίνωσε αύξηση των κερδών παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η βρετανική εταιρεία ανέφερε ότι τα λειτουργικά κέρδη από τους τομείς που υπόκεινται σε αναφορά αυξήθηκαν κατά 10% το α' εξάμηνο του έτους, στα 665 εκατ. δολάρια. Η μετοχή ενισχύθηκε οριακά κατά 0,16%.